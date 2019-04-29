مستشار ابن زايد مهاجما ترامب: السعودية تعرف كيف تدافع عن نفسها “ولا تحتاج إلى دعمك ولا مؤخرتك”

أغضبت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أهان فيها السعودية أمس، مستشار ابن زايد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله فخرج مدافعا عن السعودية وكأنه المتحدث باسمها.

وفي رسالة شديدة اللهجة لـ ترامب بعد كشفه عن تفاصيل حواره مع الملك سلمان، قال “عبدالله” في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر:”عزيزي دونالد ترامب المملكة العربية السعودية يمكنها الدفاع عن نفسها بمفردها، وهي لا تحتاج دعمك ولا مؤخرتك.” حسب قوله.

Dear Mr @realDonaldTrump KSA can defend itself on its own. It does not need your subsidy nor your ass. You should know better collecting $450 billion is never easy. One thing you'r right on, DC is full of stupid ones. Unfortunately Americans elect them we have to deal with them pic.twitter.com/qHz45J37qP — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) April 29, 2019

وتابع هجومه على الرئيس الأمريكي باللغة الإنجليزية:” يجب أن تعرف بشكل أفضل أن جمع 450 مليار دولار ليس بالأمر السهل، وهناك شيء واحد كنت كنت محقا بشأنه وهو أن العاصمة مليئة بالأغبياء، ولسوء الحظ ينتخبهم الأمريكيون وعلينا التعامل معهم”

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أثار جدلاً واسعاً في كشفه تفاصيل ما دار بينه وبين الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن دفع الرياض ثمنا للحماية العسكرية التي توفرها لها واشنطن، وجدد ترامب رفضه الدعوات المرفوعة داخل بلاده لمقاطعة السعودية.

وذكر ترامب في تجمع بولاية ويسكونسن شرقي أميركا أنه اتصل بالملك، وقال له “أيها الملك، لقد أنفقنا الكثير ونحن ندافع عنك، وأنت تملك الكثير من المال”، حينها قال ملك السعودية “لكن لماذا تتصل بي؟ لا أحد أجرى معي اتصالا كهذا في السابق”، فقال ترامب “هذا لأنهم كانوا أغبياء”.

ومضى الرئيس الأميركي بالقول “السعودية دولة ثرية جدا، ندافع عنها، ونقوم بتمويلها، ليس لديها سوى النقود، وهي تشتري الكثير منا (..)، هناك أشخاص يريدون مقاطعة السعودية، في حين أنها اشترت منا ما قيمته 450 مليار دولار، لا أريد أن أخسرها”.

وكان الرئيس ترامب تحدثت ثلاث مرات على الأقل في تجمعات سابقة السنة الماضية عن تفاصيل اتصاله بملك السعودية، ومطالبته السعودية بدفع مزيد من الأموال نظير الحماية الأميركية لبلاده.

وتأتي تصريحات ترامب في ظل تزايد الانتقادات داخل الكونغرس لسياسات السعودية بشأن حرب اليمن وتورط قيادتها في اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي.