“شاهد” كيف بدا “البغدادي” في أوّل ظهور منذ 5 سنوات وماذا قال

في مفاجأة جديدة بعد الجدل الكبير الذي أثير حول مصيره مؤخرا، ظهر زعيم تنظيم “الدولة الإسلامية” المعروف بتنظيم “داعش”، أبو بكر البغدادي في تسجيل مصور نشرته مؤسسة “الفرقان” التابعة للتنظيم عبر “تلغرام”، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2014.

وفي الفيديو الذي يحمل عنوان “في ضيافة أمير المؤمنين”، يظهر البغدادي بلحية طويلة بيضاء ومحناة على الأطراف، واضعا منديلا أسود على رأسه، ويفترش الأرض إلى جانب آخرين أخفيت وجوههم.

وبدا البغدادي بصحة جيدة ولا تظهر عليه دلائل المرض أو التعب.

وليس واضحا تاريخ تصوير الفيديو الذي امتد حوالي 20 دقيقة، يتحدث خلاله البغدادي مع بعض من مؤيديه.

ويقول “البغدادي” يقول في بداية المقطع الذي انتشر على نطاق واسع إن “معركة الباغوز انتهت”، في إشارة إلى طرد التنظيم من آخر جيوبه في شرق سوريا قبل نحو الشهر.

وتوعد البغدادي بخوض التنظيم “معارك أخرى”.

كما تطرق إلى الهجمات الأخيرة التي شهدتها سريلانكا، واعتبرها بمثابة “ثأر” لما حدث في الباغوز.

وتطرق الى عملية “الزلفي” في السعودية، التي قتل خلالها عدد من عناصر التنظيم، حيث اوصى البغدادي أنصاره بالأخذ بثأرهم، “والسعي الحثيث لمواصلة طريق الجهاد ضدّ طواغيت آل سلول”. في إشارةٍ واضحةً إلى آل سعود