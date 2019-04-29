“شاهد” ظهور جديد للسعودية صاحبة “الفيديو الجنسي”.. لهجتها تغيرت بعد استدعاء النيابة لها

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا، للفتاة السعودية بدور البراهيم ظهرت فيه وهي تعتذر وقد تغيرت لهجتها الهجومية عقب الفيديو الأخير الذي رفضت فيه الانتقادات الموجهة لها بسبب الفيديو الذي روجته ورأى نشطاء أنه غير لائق يحمل إيحاءات جنسية ودعوة للشذوذ.

واضطرت “بدور” للاعتذار بعد أن تدخلت النيابة العامة السعودية واستدعائها للتحقيق معها، كما اتخذت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إجراءات قانونية ضدها، وأشارت الهيئة إلى أن نظام منتجات التجميل قد تصل عقوبة المخالفات فيه إلى السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، والغرامة المالية بمبلغ لا يزيد على 5 ملايين ريال.

وبعد استدعاء النيابة للفتاة، خرجت في فيديو جديد لتقدم اعتذار للجميع، مشيرة إلى أنها لم تكن تقصد الإساءة لأحد أو الترويج للشذوذ.

في عهد #سلمان_الحزم لا يصح الا الصحيح !

شكرا #الغذاء_والدواء@Saudi_FDA على سرعة الاستجابة والتدخل !!

وشكرا #النيابة_العامة @bip_ksa على سرعة الاستجابة والتدخل !

تجاوزات #بدور_ابراهيم لا يجب ان تمر بسلام !

ويجب ايضاً ان يحاسب كل متجاوز من مشاهير السناب ويوقف كل عند حده !! pic.twitter.com/1a2ycNJXHn — هاني #رؤية_السعوديةMBS (@hanisunitan) April 29, 2019

وقالت الهيئة بحسب عكاظ : إن تداول وتسويق المنتجات التجميلية يخضع لضوابط نظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم قبل 4 أعوام، وما قامت به «مشهورة السناب» والشركة يخالف المادة الـ21 من نظام منتجات التجميل، التي تمنع الإعلان عن المنتجات التجميلية أو الترويج لها قبل إدراجها، وتخضع الدعاية والإعلان للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.

وأوضحت أن الهيئة اتخذت الإجراءات النظامية لاستدعاء المسوقة وكذلك مسؤولي الشركة لسماع أقوالهم بشأن المخالفات المرصودة، وعرض هذه المخالفات على لجنة مخالفات نظام التجميل للنظر في إيقاع العقوبة المناسبة، خصوصا أن نظام منتجات التجميل ينص على عدد من العقوبات، بعد إحالة المخالفات التي تشكل جرائم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء النظامي.