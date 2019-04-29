“شاهد” شقيق ملك الأردن يطلب عروساً.. الجاهة كانت “سياسية” بنكهة “الضفتين”

تقدم الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد الأردني الأسبق وشقيق الملك، جاهة لأحد الأردنيين طالباً عروس، ما لفت الأنظار إليه مجددا وتم تداول صور الحدث على نطاق واسع.

ونشر النائب الدكتور موسى الوحش على صفحته: “الأمير حمزة بن الحسين يتقدم لطلب عروس والنائب د. موسى الوحش يعطي، خلال جاهة آل حماد وآل عطية”.

الأمير حمزة بن الحسين يتقدم لطلب عروس والنائب د. موسى الوحش يعطي، خلال جاهة آل حماد وآل عطية. Posted by ‎د. موسى علي الوحش‎ on Saturday, April 27, 2019

وبدأ الأمير الشاب التحدث باسم اهل العريس وألقى حديثا نبويا ثم استأذن أهل العروس بالإجابة على طلبه، بعدما قال بأن أهل العريس أكرموه بالتحدث باسمهم .

المفاجأة كانت في المتحدث باسم أهل العروس ردا على الأمير الخاطب الذي ترأس جاهة العريس، حيث العضو القيادي في حزب جبهة العمل الاسلامية المعارضة موسى الوحش أحد أركان قبيلة التعامرة المعروفة في عمان العاصمة .

والوحش وهو عضو في البرلمان ضمن كتلة الاصلاح البرلمانية تحدث باسم عائلة العروس، وشكر الأمير على تفضله وزيارته معتبرا ان الجاهة الكريمة تدلل على وحدة الشعب الأردني الفلسطيني حول نهر الاردن وفي الضفتين وهي صياغات تعتمد في جاهات الأعراس عندما يكون أحد العروسين من شرق الاردن والثاني من الضفة الغربية .

الوحش خاطب الأمير قائلا بأنه يمثل الطرفين وبأنه يستطيع بعد تشريفه للمناسبة الطلب والإجابة أيضا باسم أهل العروس.

وقبل ذلك ظهر الأمير حمزة معزيا في القيادي الاخواني البارز والراحل الدكتور عبد اللطيف عربيات، والذي توفي أثناء صلاة الجمعة الماضية .

لكن الأمير وبتواضع وخجل طلب الرد عليه وفقا للتقاليد ثم شرب فنجان القهوة .

واستقبل الأمير في بيت عزاء العربيات الركن الاجتماعي الأبرز في مدينة السلط مروان الحمود .

واعتبرت المناسبتان مؤشر إضافي على نمو الاتصالات بين قادة الحركة الاسلامية الأردنية والعائلة المالكة .