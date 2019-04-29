بدور البراهيم
بدور البراهيم
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شاهد| تحدّت من هاجموها .. ظهور “وقح” للفتاة السعودية التي صوّرت فيديو “الإيحاءات الجنسية”!

By وطن
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ردّت -إحدى مشاهير سناب شات- على الهجوم الذي تعرّضت له بسبب ظهورها في فيديو لإعلان ترويجي عن زيت مساج يتضمن وسط اتهامها بالترويج للشذوذ الجنسي.

ووصف مغرّدون ردّ “بدور” بــ”الوقح”.

وقالت “بدور” في فيديو: “أحبّ أقول موتوا قهر .. زين يا اللي تتصيدون، الإعلان كان عن منتج للزوجين وانفهم بطريق غلط”.

وأضافت: “بعيداً عن الحياء والخدس وبعيداً عن كل شيء .. استريحوا باي باي”.

وكان نشطاء تداولوا فيديو قالوا إنه للمحلّ الخاص بـ “بدور البراهيم” وقد تم إغلاقه، بعد إعلان هيئة الغذاء والدواء بأنها سوف تتخذ الإجراء اللازم تجاه “البراهيم”؛ وذلك لتسويقها المنتجات واستخدام إيحاءات جنسية، بالإضافة إلى تسويقها لوجود قسم لما يسمى “”، وهو يكون بين شاب وشاب، أو فتاة وفتاة ويدلك كل منهما الآخر ما اعتبره ناشطون دعوة صريحة للشذوذ والمثلية وطالبوا بتدخل السلطات.

https://twitter.com/omfaho0ode/status/1122437881241513984?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1122437881241513984&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.watanserb.com%2F2019%2F04%2F28%2F%25d8%25b4%25d8%25a7%25d9%2587%25d8%25af-%25d9%2587%25d8%25b0%25d8%25a7-%25d9%2585%25d8%25b5%25d9%258a%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b3%25d8%25b9%25d9%2588%25d8%25af%25d9%258a%25d8%25a9-%25d8%25b5%25d8%25a7%25d8%25ad%25d8%25a8%25d8%25a9-%25d8%25af%25d8%25b9%25d9%2588%25d9%2589-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%2F

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  1. عبد الحليم يقول

    انها لا تستحي ما عندها حياء حتى على وجهها عااااااااااااااااااااااااااااااااااار

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  2. ابو احمد يقول

    هذه النماذج القذرة المنحلة المنحرفة كانت موجودة منذ زمن ولكن لم تكن تتجراء علي الظهور علانية لان البلد كان بها رجال ومشائخ وحكومة ولكن في هذه الايام فقدت الرجولة ولم يعد في بلاد الحرمين اي غيرة او نخوة فقد جعلهم ابو منشار مجرد قطيع يساق بالعصا واما المنشائخ فقد ثبت كذبهم وتدليسهم واما الحكومة فهي تشجع الان هذه الاشكال علي الظهور بقيادة الاسرة التي كانت تروج للدين وهي نفس الاسرة التي تروج للانحلال وهي اسرة ال الشيخ اسرة بتع كله وعلي راسهم اعورهم الدجال اخزاهم الله .

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