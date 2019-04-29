شاهد| تحدّت من هاجموها .. ظهور “وقح” للفتاة السعودية التي صوّرت فيديو “الإيحاءات الجنسية”!

ردّت السعودية بدور البراهيم -إحدى مشاهير سناب شات- على الهجوم الذي تعرّضت له بسبب ظهورها في فيديو لإعلان ترويجي عن زيت مساج يتضمن إيحاءات جنسية وسط اتهامها بالترويج للشذوذ الجنسي.

ووصف مغرّدون ردّ “بدور” بــ”الوقح”.

وقالت “بدور” في فيديو: “أحبّ أقول موتوا قهر .. زين يا اللي تتصيدون، الإعلان كان عن منتج للزوجين وانفهم بطريق غلط”.

وأضافت: “بعيداً عن الحياء والخدس وبعيداً عن كل شيء .. استريحوا باي باي”.

وكان نشطاء تداولوا فيديو قالوا إنه للمحلّ الخاص بـ “بدور البراهيم” وقد تم إغلاقه، بعد إعلان هيئة الغذاء والدواء بأنها سوف تتخذ الإجراء اللازم تجاه “البراهيم”؛ وذلك لتسويقها المنتجات واستخدام إيحاءات جنسية، بالإضافة إلى تسويقها لوجود قسم لما يسمى “المساج الساخن”، وهو يكون بين شاب وشاب، أو فتاة وفتاة ويدلك كل منهما الآخر ما اعتبره ناشطون دعوة صريحة للشذوذ والمثلية وطالبوا بتدخل السلطات.