أنباء مؤلمة ولا تكاد تصدق عن ناشط مُعتقل بالسعودية .. وبصمات العصابة التي قتلت خاشقجي واضحة!

كشفت الكاتبة السعودية ريم سليمان التي تعيش في هولندا بعد هروبها من السعودية، عن “أنباء مهولة ولا تكاد تصدق” حول أحد المعتقلين في السعودية.

واوضحت في تغريدةٍ له عبر “تويتر”: “بلغتني أنباء مؤلمة عن أحد المعتقلين، وهو ناشط من المقيمين. أتمنى أن تكون تلك الأخبار غير صحيحة، فهي مهولة ولا تكاد تصدق، وفيها بصمات واضحة لذات العصابة التي اقترفت جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي”.

بلغتني أنباء مؤلمة عن أحد المعتقلين، وهو ناشط من المقيمين.

أتمنى أن تكون تلك الأخبار غير صحيحة، فهي مهولة ولا تكاد تصدق، وفيها بصمات واضحة لذات العصابة التي اقترفت جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي. — ريم سليمان (@REEMSulaiman80) April 29, 2019

وتحتجز السلطات السعودية عدداً كبيراً من النشطاء والدعاء والعلماء في سجونها، وسط ظروف صعبة جداً، وتجري لمعظهم محاكماتٌ سريّة.