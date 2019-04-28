“شاهد” عبارة قالها وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية أزعجت مراسلة “العربية” ودفعتها لسحب “المايك” من أمامه!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أثار جدلا واسعا، لمذيعة قناة “العربية” السعودية وهي تسحب مايك القناة من أمام وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، أثناء حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي عقد في تونس اليوم.

ويظهر المقطع المتداول قيام المذيعة فجأة بسحب المايك من أمام “باشاغا” بعد تلميحه إلى مشاركة دولتين خليجيتين في قصف طرابلس ودعم حفتر.

وأثار فعل المذيعة المفاجئ انتباه المتحدثين على المنصة وكذلك الحضور بالقاعة.

واعتبر مغرّدون أن “العربية” لو كانت قناة ذات رأي حر ومستقل لما فعلت ذلك، وتساءل أحدهم: “ما دخلها بالبلد الذي تبث منه..!؟ “.

وسخر آخر: “كيف بالشياطين ان تحضر كلام الحق؟”.فيما اثنى آخرون على تجاهل الوزير باشاغا لمراسلة العربية وهي تسحب المايك من أمامه.

وأكد وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا بأن لدى حكومة الوفاق أدلة بشأن مشاركة طائرات أجنبية في الهجوم على طرابلس، معلنا أن الأمم المتحدة تشارك في التحقيق.

وقال المسؤول الليبي -في مؤتمر صحفي بتونس اليوم- إن دقة القصف على طرابلس أمس تدل على أن الطائرات تتبع لدولتين عربيتين.

وانتقد باشاغا فرنسا، وطالبها بالالتزام بالقيم الفرنسية وعدم التعامل مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وذلك إثر ثبوت دعمها له.

وصرح باشاغا بأن الحرب الدائرة في ليبيا لم تبادر إليها حكومة الوفاق التي تجد نفسها ملزمة بالدفاع عن الديمقراطية.

وأضاف أن هجوم قوات على طرابلس أعاد إحياء نشاط التنظيمات الإرهابية، موضحا أنه ليس باستطاعة أحد “أن يزايد علينا في مكافحة الإرهاب”.

وأعلن أن حفتر ينتمي إلى مدرسة العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، ويحمل العقلية ذاتها، مبرزا أن حفتر هو الوحيد الذي لا يريد الحوار للخروج من الأزمات التي تعيشها ليبيا.

وصرح باشاغا بأن هناك صمتا وصفه بـ”المشين” من المجتمع الدولي بشأن القصف على طرابلس، معلنا أنه لن يكون حوار مع حفتر بسبب ما قام به، وإنما “مع أهلنا في المنطقة الشرقية”، مشيرا إلى أن خريطة سياسية جديدة ستنشأ بعد إبعاد قوات حفتر.