“شاهد” إماراتي حاول التحذير من السفر إلى تركيا وشيطنتها فأصبح “مهزلة” على تويتر!

سخر ناشطون من مقطع انتشر على مواقع التواصل، لمواطن إماراتي يحذر من السفر إلى تركيا عبر فيديو تمثيلي بثه على حسابه بتويتر، وتسبب في سخرية واسعة منه نظرا لتفاهة المحتوى. بحسب النشطاء

ويظهر المقطع المتدوال الإماراتي وهو يحذر صديقه من السفر إلى تركيا، التي وصفها بأنها “بلد الإرهاب والعصابات والسرقات”، إلا أن صديقه يصر على السفر.

الاكشن الهندي في خطر من بعد هالعمل 😂 pic.twitter.com/KsdJZC8vI1 — كـويـتي حُـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) April 28, 2019

ليظهر صديقه في المقطع الثاني من الفيديو بمكياج (المصاب) وكأنه تعرض للضرب والاعتداء في تركيا كما يريد الفيديو أن يرسم الصورة التي يهدف إليها ناشره، ليبدأ أحدهما في لوم صديقه ويخبره بأنه حذره من السفر وهذه هي النتيجة.

وقوبل الفيديو بسخرية واسعة من قبل النشطاء، وغرد أحدهم:”حتى بالكذب والتمثيل فاشلين مثل معزبهم الغبي”.

حتى بالكذب والتمثيل فاشلين مثل معزبهم الغبي🤣🤣🤣 — khalid-QATAR🇶🇦🇹🇷 (@wafiawwad) April 28, 2019

ودون آخر:”مايلزم كل هالأكشن يمنعون مواطنيهم وفضت خلصت”

مايلزم كل هالأكشن يمنعون مواطنيهم وفضت خلصت . — ملحم القعيط (@melhemnawaf) April 28, 2019

وكتب مغرد ثالث:”فيديو رخيص من شرذمة تائهون”.

فيديو رخيص من شرذمة تائهون — عماني. .قطري..كويتي (@masirah11) April 28, 2019

فيما علّق المغرد العماني عباس المسكري: “أضحكتم العالم عليكم إنحدار أخلاقي وقيمي فأسمحوا لي بأن ابارك لكم هذا الفوز العظيم صورتم تركيا وكأنها الشيطان الأكبر بسبب إنكم تكرهوا أردوغان وتركيا مسلمة وبها مسلمين وتعميمكم هذا إجحاف لقيمكم أنتم فقط أما تركيا لن تنظر لتفاهاتكم ولن يضيرها ما تقوموا به”.

أضحكتم العالم عليكم إنحدار أخلاقي وقيمي فأسمحوا لي بأن ابارك لكم هذا الفوز العظيم صورتم تركياوكأنها الشيطان الأكبر بسبب إنكم تكرهوا أردوغان وتركيا مسلمة وبهامسلمين وتعميمكم هذا إجحاف لقيمكم أنتم فقط أماتركيا لن تنظر لتفاهاتكم ولن يضيرها ما تقوموا به

لا إله إلا الله وحده https://t.co/Uqoyk1kQby — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) April 28, 2019

ويشن الإعلام السعودي والإماراتي مؤخرا حملة شرسة على تركيا، بسبب موقفها من حصار قطر وملف خاشقجي الذي أغضب ولي العهد السعودي ووجه أذرعه وذبابه بتويتر لشيطنة تركيا وأردوغان والتحريض ضدها.

