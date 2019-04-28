“شاهد” إماراتي حاول التحذير من السفر إلى تركيا وشيطنتها فأصبح “مهزلة” على تويتر!

سخر ناشطون من مقطع انتشر على مواقع التواصل، لمواطن إماراتي يحذر من السفر إلى تركيا عبر فيديو تمثيلي بثه على حسابه بتويتر، وتسبب في سخرية واسعة منه نظرا لتفاهة المحتوى. بحسب النشطاء
ويظهر المقطع المتدوال الإماراتي وهو يحذر صديقه من السفر إلى تركيا، التي وصفها بأنها “بلد الإرهاب والعصابات والسرقات”، إلا أن صديقه يصر على السفر.
ليظهر صديقه في المقطع الثاني من الفيديو بمكياج (المصاب) وكأنه تعرض للضرب والاعتداء في تركيا كما يريد الفيديو أن يرسم الصورة التي يهدف إليها ناشره، ليبدأ أحدهما في لوم صديقه ويخبره بأنه حذره من السفر وهذه هي النتيجة.
وقوبل الفيديو بسخرية واسعة من قبل النشطاء، وغرد أحدهم:”حتى بالكذب والتمثيل فاشلين مثل معزبهم الغبي”.
ودون آخر:”مايلزم كل هالأكشن يمنعون مواطنيهم وفضت خلصت”
وكتب مغرد ثالث:”فيديو رخيص من شرذمة تائهون”.
فيما علّق المغرد العماني عباس المسكري: “أضحكتم العالم عليكم إنحدار أخلاقي وقيمي فأسمحوا لي بأن ابارك لكم هذا الفوز العظيم صورتم تركيا وكأنها الشيطان الأكبر بسبب إنكم تكرهوا أردوغان وتركيا مسلمة وبها مسلمين وتعميمكم هذا إجحاف لقيمكم أنتم فقط أما تركيا لن تنظر لتفاهاتكم ولن يضيرها ما تقوموا به”.
ويشن الإعلام السعودي والإماراتي مؤخرا حملة شرسة على تركيا، بسبب موقفها من حصار قطر وملف خاشقجي الذي أغضب ولي العهد السعودي ووجه أذرعه وذبابه بتويتر لشيطنة تركيا وأردوغان والتحريض ضدها.
ايش توقع من كاذب اشر مثله مثل دولته التى ينتمى لها والحقيقة مرة والله العظيم هولاء هم الشر عينه على الامة
اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة البقر الرقص / توجيه السياحة للامارات بدل تركيا لاسباب اهمها عدم وجود اخوان او متدينين افكل مافيها داعرات ومثليين وخمور ومخدرات وفوقها معابد هندوس اخزاكم الله واخزي بلادكم التي اصبحت ثاني حمام للوسخ بعد البحرين العظمي والحمام العربي الكبير الذي بداء ينافس في العهر وداخل الملعب بقوة .
لا حول ولا قوة الا بالله
الى مزبلة التاريخ
ههههههههه
أنا أقيم في كندا منذ وقت طويل، عرب كثيرون ذهبوا الى بلدان عديدة ولكن بعد أن ذهبوا الى تركيا قالوا لن نذهب الى اي بلد اخر غير تركيا، لقد استمتعوا كثيرا هناك، فماذا يقول هذا الابله! ماذا هنالك في الامارات غير العمارات؟