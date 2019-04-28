إمارة مكة تعلن وفاة “سعود القحطاني” أثناء رحلة علاجية في ألمانيا

أعلنت إمارة منطقة “مكة المكرمة”، الأحد، وفاة المسؤول في الدولة “سعود القحطاني” أثناء رحلة علاجية خارج المملكة.

وذكرت إمارة “مكة المكرمة”، على حسابها الرسمي في موقع “تويتر”: أنّ محافظ رنية التابعة لمنطقة مكة، سعود بن عبدالمحسن القحطاني، توفي أثناء رحلة علاجية خارج المملكة.

وقالت الإمارة: إنَّها “تتقدم بصادق العزاء والمواساة لذوي محافظ رنية، سعود بن عبدالمحسن القحطاني، والذي انتقل إلى رحمة الله يوم (الخميس)، أثناء رحلة علاجية خارج المملكة”.

#إمارة_مكة

تتقدم بصادق العزاء والمواساة لذوي

الأستاذ سعود بن عبدالمحسن القحطاني

محافظ #رنية

والذي انتقل إلى رحمة الله اليوم (الخميس)

أثناء رحلة علاجية خارج المملكة. pic.twitter.com/IVft2iOyv2 — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) April 25, 2019

وجاءت وفاة سعود القحطاني- حسب صحف محلية-، بعد 10 أشهر فقط من تعيينه محافظًا لمحافظة رنية التابعة لمنطقة مكة، والتي أحدث فيها نقلة نوعية بحسب شهادات الأهالي.

ولم تمنع الرحلة العلاجية لـ”القحطاني” في دولة ألمانيا، من التواصل المستمر مع المسؤولين بالمحافظة، وتفقّده سير العمل التنموي كما يجب.