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إمارة مكة تعلن وفاة “سعود القحطاني” أثناء رحلة علاجية في ألمانيا

By وطن
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أعلنت إمارة منطقة “مكة المكرمة”، الأحد، وفاة المسؤول في الدولة “” أثناء رحلة علاجية خارج المملكة.

وذكرت إمارة “مكة المكرمة”، على حسابها الرسمي في موقع “تويتر”: أنّ التابعة لمنطقة مكة، سعود بن عبدالمحسن القحطاني، توفي أثناء رحلة علاجية خارج المملكة.

وقالت الإمارة: إنَّها “تتقدم بصادق العزاء والمواساة لذوي محافظ رنية، سعود بن عبدالمحسن القحطاني، والذي انتقل إلى رحمة الله يوم (الخميس)، أثناء رحلة علاجية خارج المملكة”.

وجاءت وفاة سعود القحطاني- حسب صحف محلية-، بعد 10 أشهر فقط من تعيينه محافظًا لمحافظة رنية التابعة لمنطقة مكة، والتي أحدث فيها نقلة نوعية بحسب شهادات الأهالي.

ولم تمنع الرحلة العلاجية لـ”القحطاني” في دولة ، من التواصل المستمر مع المسؤولين بالمحافظة، وتفقّده سير العمل التنموي كما يجب.

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  1. جزيري عربي يقول

    مافائدة الخبر

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