هذا ما حصل في سلطنة عمان.. سرق أغنامًا فعُوقِب بتنظيف مسجد وغرامة “300” ريال

أصدرت محكمة بركاء الابتدائية، في سلطنة عمان، برئاسة فضيلة الشيخ هلال بن عبدالله بن سعيد الجرادي مؤخرًا حكمًا ضمن أحكام العقوبات التبعية والتكميلية التي أشار إليها قانون الجزاء العُماني الجديد.

حيث حكمت المحكمة بإدانة متهم بجنحة سرقة أغنام ليلًا، وقضت بمعاقبته بالسجن سنة وغرامة 300 ريال عماني، كما قضت مدنيًا بإلزامه بالتعويض عن الضرر للمجني عليه بمبلغ وقدره 200 ريال عماني.

كما حُكم عليه بعقوبة تكميلية وذلك بأدائه وتكليفه خدمة اجتماعية وهي تنظيف وكنس جامع بمنطقة سكنه يوم الجمعة لمدة ساعتين تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا.

وتعود القصة إلى قيام المتهم بسرقة أغنام من حضيرة بإحدى المزارع ليلًا، حيث يقوم بالتسلل ودخول المزرعة ثم يذبح الأغنام داخل الحضيرة، ثم يحملها على كتفه إلى خارج المزرعة. وفق ما نشرت صحيفة “أثير” العمانية.

الجدير بالذكر أن هذا الحكم يأتي استنادًا للمادة (57) من قانون العقوبات في فصله الثاني “العقوبات التبعية والتكميلية” التي فصلتها المادة بالآتي: (الحرمان من كل أو بعض الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة (58) من هذا القانون، المصادرة، منع الإقامة في مكان معين أو ارتياده، الحرمان من مزاولة المهنة، إلغاء الترخيص، إبعاد الأجنبي، إغلاق المكان أو المحل، حل الشخص الاعتباري، الوضع تحت مراقبة الشرطة، نشر الحكم، التكليف بأداء خدمة عامة).

وتعد العقوبة تبعية إذا كان القانون يقضي بها كأثر حتمي للحكم بالعقوبة الأصلية، وتعد تكميلية إذا كان توقيعها موقفًا على نطق القاضي بها إذا أجاز له القانون توقيعها، وذلك وفق المادة (56).