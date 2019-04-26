كاتب أردني يسب “الذات الإلهية” لـ”مدبر” هجمات سريلانكا بعد مقتله!

أثار الكاتب والمحلل السياسي الأردني، الدكتور نصير العمري، جدلاً واسعاً، في تطاوله على الدين الاسلامي، بعد اعلان السلطات السريلانكية مقتل زعيم الجماعة “الارهابية” التي قادت تفجيرات سريلانكا وتسببت بمقتل أكثر من 250 شخصاً.

وقال العمري في تغريدة رصدتها “وطن”، ” السلطات السيريلانكية تؤكد مقتل مدبر ومنفذ تفجيرات سيريلانكا التي ذهب ضحيتها حوالي ٥٠٠ قتيل وجريح من الأبرياء. يا رجل الله يلعن دينك. اي إسلام بتتبع؟”.

https://twitter.com/dr_naseer/status/1121779251777343488

وقالت الشرطة السريلانكية، في حسابها الرسمي على موقع تويتر، إن محمد زهران هاشم، زعيم “جماعة التوحيد” المتطرفة، المعروف بخطاباته المتطرفة على وسائل التواصل الاجتماعي، قد قتل في واحدة من التفجيرات الانتحارية، مضيفة أنها ألقت القبض على الرجل الثاني في الجماعة.

وتابعت أن المحققين توصلوا إلى أن المهاجمين حصلوا على تدريب عسكري من شخص يدعى “أرمي محي الدين”، وأن التدريب على الأسلحة جرى في الخارج، وفي بعض المواقع في المقاطعة الشرقية لسريلانكا.