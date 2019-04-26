تفاصيل خطيرة تكشف انهيار الحد الجنوبي.. القتلى يومياً بالعشرات واستدعاء لواء الملك عبدالعزيز الآلي

كشف حساب “العهد الجديد” الشهير على “تويتر”، تفاصيل “مثيرة” عن تطورات القتال على الحدود السعودية اليمنية “الحد الجنوبي”، مشيراً إلى أن واقع الحدود الجنوبية بات اليوم هو الأسوأ منذ إعلان عاصفة الحزم التي أطلقتها السعودية على اليمن.

وقال الحساب الشهير في تسريباته الصحافية في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، ( انه تم استدعاء لواء الملك عبدالعزيز الآلي من الأحساء إلى الحد الجنوبي)، لافتاً إلى أن هناك تدهور عسكري وميداني مستمر في الحد الجنوبي، وسقوط متكرر للشهداء (سقط في يوم واحد أكثر من 20 عنصر)، في ظل ضعف كبير في الدفاعات وقلة في الذخيرة.

تم استدعاء لواء الملك عبدالعزيز الآلي من الأحساء إلى الحد الجنوبي، ذلك أن واقع الحدود الجنوبية هو الأسوأ منذ إعلان عاصفة الحزم، وهناك تدهور عسكري وميداني مستمر، وسقوط متكرر للشهداء (سقط في يوم واحد أكثر من 20 عنصر)، في ظل ضعف كبير في الدفاعات وقلة في الذخيرة. — العهد الجديد (@Ahdjadid) April 25, 2019

وأضاف “العهد الجديد”، أن المعركة على الحدود الجنوبية أصبحت علينا لا لنا، والتخبط فيها واضح، فقد أعلن عن قرارات غير مدروسة في إعفاء كبار قادة العمليات، وعلى رأسهم:

إعفاء ركن عمليات الكتيبة 21 وإحالتهم جميعا للتحقيق

إعفاء اللواء عبود الشهراني\لواء الملك عبدالعزيز

إعفاء العميد عياد المسردي\مساعد قائم اللواء.

المعركة على الحدود الجنوبية أصبحت علينا لا لنا، والتخبط فيها واضح، فقد أعلن عن قرارات غير مدروسة في إعفاء كبار قادة العمليات، وعلى رأسهم:

إعفاء ركن عمليات الكتيبة 21 وإحالتهم جميعا للتحقيق

إعفاء اللواء عبود الشهرانيلواء الملك عبدالعزيز

إعفاء العميد عياد المسرديمساعد قائم اللواء — العهد الجديد (@Ahdjadid) April 25, 2019

وأوضح الحساب الشهير على تويتر أن الرسائل والشكاوى التي تصل من الجنود في الحد الجنوبي تشير إلى حالة متردية جداً، وتحكي واقعا مؤلما- كما قال- متمثل في ( نقص في عدد الجنود، نقص في الذخائر، حالة من الاستنزاف يعانيها العنصر، فساد كبير في صفوف كبار الضباط).

كما تشير الرسائل حسب ما ذكر العهد الجديد إلى أنه في الطرف الآخر، عدو مجرم، صواريخه لا ترحم ومقذوفاته لا تهدأ. وفق ما ذكر.