تفاصيل خطيرة تكشف انهيار الحد الجنوبي.. القتلى يومياً بالعشرات واستدعاء لواء الملك عبدالعزيز الآلي
كشف حساب “العهد الجديد” الشهير على “تويتر”، تفاصيل “مثيرة” عن تطورات القتال على الحدود السعودية اليمنية “الحد الجنوبي”، مشيراً إلى أن واقع الحدود الجنوبية بات اليوم هو الأسوأ منذ إعلان عاصفة الحزم التي أطلقتها السعودية على اليمن.
وقال الحساب الشهير في تسريباته الصحافية في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، ( انه تم استدعاء لواء الملك عبدالعزيز الآلي من الأحساء إلى الحد الجنوبي)، لافتاً إلى أن هناك تدهور عسكري وميداني مستمر في الحد الجنوبي، وسقوط متكرر للشهداء (سقط في يوم واحد أكثر من 20 عنصر)، في ظل ضعف كبير في الدفاعات وقلة في الذخيرة.
وأضاف “العهد الجديد”، أن المعركة على الحدود الجنوبية أصبحت علينا لا لنا، والتخبط فيها واضح، فقد أعلن عن قرارات غير مدروسة في إعفاء كبار قادة العمليات، وعلى رأسهم:
إعفاء ركن عمليات الكتيبة 21 وإحالتهم جميعا للتحقيق
إعفاء اللواء عبود الشهراني\لواء الملك عبدالعزيز
إعفاء العميد عياد المسردي\مساعد قائم اللواء.
وأوضح الحساب الشهير على تويتر أن الرسائل والشكاوى التي تصل من الجنود في الحد الجنوبي تشير إلى حالة متردية جداً، وتحكي واقعا مؤلما- كما قال- متمثل في ( نقص في عدد الجنود، نقص في الذخائر، حالة من الاستنزاف يعانيها العنصر، فساد كبير في صفوف كبار الضباط).
كما تشير الرسائل حسب ما ذكر العهد الجديد إلى أنه في الطرف الآخر، عدو مجرم، صواريخه لا ترحم ومقذوفاته لا تهدأ. وفق ما ذكر.
أدب قوي
السعودية لم تجد شريك في الشمال اليمني سواءا من الحوثيين او الشرعية يقبل بانفصال الشمال عن الجنوب حيث وان للسعودية شريك في الجنوب يقبل بانفصال الجنوب ! (المجلس الانتقالي الجنوبي).
العبد الابق علي عبدالل صالح قبل في 2 ديسمبر 2017 ان يكون هو الشريك في الشمال يقبل بانفصال الشمال عن الجنوب والعودة الى حدود العام 1990 قبل الوحدة بين الشمال والجنوب!ولكن الحوثي اعدم علي عبداللة صالح!
الكرة لازلت في الملعب السعودي!.؟
المعتوه بن المعتوه ابو منشار سيؤدي بالسعودية الى المجهول…
سقوط شهداء؟ أين ؟الجييش السعودي في اليمن أم في فلسطين ؟