الحد الجنوبي
تقارير

تفاصيل خطيرة تكشف انهيار الحد الجنوبي.. القتلى يومياً بالعشرات واستدعاء لواء الملك عبدالعزيز الآلي

By خاص "وطن"
4

كشف حساب “” الشهير على “تويتر”، تفاصيل “مثيرة” عن تطورات القتال على الحدود اليمنية “الحد الجنوبي”، مشيراً إلى أن واقع الحدود الجنوبية بات اليوم هو الأسوأ منذ إعلان عاصفة الحزم التي أطلقتها على .

وقال الحساب الشهير في تسريباته الصحافية في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، ( انه تم استدعاء الآلي من الأحساء إلى )، لافتاً إلى أن هناك تدهور عسكري وميداني مستمر في ، وسقوط متكرر للشهداء (سقط في يوم واحد أكثر من 20 عنصر)، في ظل ضعف كبير في الدفاعات وقلة في الذخيرة.

وأضاف “العهد الجديد”، أن المعركة على الحدود الجنوبية أصبحت علينا لا لنا، والتخبط فيها واضح، فقد أعلن عن قرارات غير مدروسة في إعفاء كبار قادة العمليات، وعلى رأسهم:

إعفاء ركن عمليات الكتيبة 21 وإحالتهم جميعا للتحقيق

إعفاء اللواء عبود الشهراني\لواء الملك عبدالعزيز

إعفاء العميد عياد المسردي\مساعد قائم اللواء.

وأوضح الحساب الشهير على تويتر أن الرسائل والشكاوى التي تصل من الجنود في الحد الجنوبي تشير إلى حالة متردية جداً، وتحكي واقعا مؤلما- كما قال- متمثل في ( نقص في عدد الجنود، نقص في الذخائر، حالة من الاستنزاف يعانيها العنصر، فساد كبير في صفوف كبار الضباط).

كما تشير الرسائل حسب ما ذكر العهد الجديد إلى أنه في الطرف الآخر، عدو مجرم، صواريخه لا ترحم ومقذوفاته لا تهدأ. وفق ما ذكر.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

قاطعوه وحاولوا سحب الميكرفون منه لحفظ كرامة الأمير.. “شاهد” منشد لبناني…

تقارير

انطلقت من قاعدة “الخادم” الجوية.. الغارديان تكشف: طائرات إماراتية قصفت…

الهدهد

محلل سياسي سعودي: الصواريخ البالستية التي تضرب السعودية وردت عن طريق الحديدة في…

تقارير

“مجتهد” ينشر وثائق مسربة بها معلومات صادمة عما يحدث بصفوف قوات السعودية…

  1. tweet_vip يقول

    أدب قوي

    الرد
  2. السعودية والبحث عن عميل في اليمن يقول

    السعودية لم تجد شريك في الشمال اليمني سواءا من الحوثيين او الشرعية يقبل بانفصال الشمال عن الجنوب حيث وان للسعودية شريك في الجنوب يقبل بانفصال الجنوب ! (المجلس الانتقالي الجنوبي).
    العبد الابق علي عبدالل صالح قبل في 2 ديسمبر 2017 ان يكون هو الشريك في الشمال يقبل بانفصال الشمال عن الجنوب والعودة الى حدود العام 1990 قبل الوحدة بين الشمال والجنوب!ولكن الحوثي اعدم علي عبداللة صالح!
    الكرة لازلت في الملعب السعودي!.؟

    الرد
  3. ابوعمر يقول

    المعتوه بن المعتوه ابو منشار سيؤدي بالسعودية الى المجهول…

    الرد
  4. Youssef يقول

    سقوط شهداء؟ أين ؟الجييش السعودي في اليمن أم في فلسطين ؟

    الرد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.