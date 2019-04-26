“أنا عيان.. أنا هموت”.. رد مفاجئ من عادل إمام على تدهور حالته الصحية

نفى الفنان المصري الشهير، عادل إمام ما تردد من أنباء عن تدهور حالته الصحية، ونقله إلى إحدى المستشفيات بالقاهرة.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن إمام قوله، إنه بخير وبصحة جيدة، ساخرًا مما تردد بشأن حالته الصحيفة بقوله: “أنا عيان.. أنا هموت”، وظل يكررها وهو يضحك.

وقال إمام في تصريحات منفصلة إلى صحيفة “العربي الجديد” إنه في المنزل متواجد مع أبنائه وزوجته وأحفاده، موضحًا أنه مندهش للغاية مما يثار حوله فإما “يقولون ويفتون بتدهور صحتي أو وفاتي”.

وأشار إلى أنه أصبح معتادًا وأسرته على سماع هذه الأقاويل “التي لا تعد أكثر من أنها كلام فارغ من أشخاص ليس لديهم ما يفعلوه في حياتهم وأبلغ رد عليه الصمت لأن الكلام خسارة فيهم”، وفق تعبيره.

وكانت تقارير صحفية ذكرت نقلاً عن مصدر مقرب من إمام، أن الحالة الصحية لـ “الزعيم” ساءت خلال الأيام الأخيرة، ما أدى إلى دخوله بشكل سري إلى أحد المستشفيات الخاصة.

وأضاف أنه ظل به حتى تحسنت صحته ثم غادره، وعاد إلى بيته، موضحة أن السبب الرئيسي لتوقف تصوير مسلسل ” فلانتينو”، الذي كان من المفروض أن يخوض به إمام سباق رمضان الدرامي هذا العام، هو أن الحالة الصحية للزعيم لم تسمح له بمواصلة التصوير.

وقد توقف التصوير لأكثر من مرة نتيجة دخوله في عدة أزمات صحية.

وفي وقت سابق، أكد المخرج رامي إمام أن حالة والده الصحية جيدة وأنه لا صحة لما تردد عن تدهور صحته وأن السبب في تأجيل المسلسل يكمن في الأزمة الإنتاجية التي تعرض لها المسلسل.