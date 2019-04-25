مميزات داخل زنزانة المخلوع.. تلفزيون ومكيف للهواء بالإضافة إلى سريرين ومقعدين وصحته تحسنت
كشفت مصادر سودانية عن الطريقة التي يتم التعامل بها مع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.
وأشارت المصادر إلى تحسن الحالة الصحية للبشير، وانتظامه في تناول الوجبات الغذائية، بعدما امتنع عن الطعام في بداية أيام سجنه.
وأشارت المصادر لصحيفة “السودانية”، إلى أن الزنزانة التي يُحتجز فيها الرئيس المعزول عمر البشير، تضم تليفزيونا ومكيفا للهواء، بالإضافة إلى سريرين ومقعدين.
لافتة إلى أن البشير، هو الوحيد الذي يتمتع بهذه الميزات داخل زنزانته، في حين أن زنازين 17 مسئولا سابقا تم اعتقالهم مؤخرا، تفتقر للتكييف وأجهزة التلفاز.
وأضافت المصادر أن هناك اتجاها لنقل البشير من محبسه بسجن كوبر في الخرطوم إلى مكان آمن، وتأتي هذه التطورات عقب زيارة مسئول كبير للرئيس المخلوع.
وفي وقت سابق قالت مصادر إن البشير يرفض تناول الطعام وتعاطي الأدوية، وتدهورت حالته الصحية والنفسية، وتتم تغذيته على المحاليل الوريدية بالقوة.
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