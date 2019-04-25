مفكر إسلامي مصري يشكك في عبادة المسلمين ويتساءل.. من أفضل عند الله مخترع الانسولين أم قائم الليل

عاد أحمد عبده ماهر، المستشار القانوني المصري، والمفكر الاسلامي، كما يطلق على نفسه، لإثارة الجدل من جديد، بعد طرحه سؤالاً فجر موجة غضب واسعة، شكك خلاله في عبادة المسلمين.

وقال ماهر في تغريدة رصدتها “وطن”، من افضل عند الله.. (مخترع الانسولين غير المسلم.. أم مسلم يقيم الليل شهرا كاملا يتعبد فيه وغير مفيد للناس؟ ).

من افضل عند الله..

مخترع الانسولين غير المسلم..

أم مسلم يقيم الليل شهرا كاملا يتعبد فيه وغير مفيد للناس؟ — أحمد عبده ماهر (@ahmedabdohmaher) April 24, 2019

وأثار تساؤل المفكر الاسلامي المصري، غضب المغردين الذين انتقدوه في تعليقاتهم على سؤاله- حسب ما رصدت “وطن”، وجاءت التعليقات على النحو التالي..

أستاذنا الماهر عذرا قد يكون السؤال في غير محله مثله كمثل من يسأل أيهما الأفضل الحمار ام راكبه !

لا وجه للمقارنه في مثل هكذا اسئلة

تحياتي لكم ولمتابعيكم بالمحبة والسلام يارب — (Qusay) قصي الأعرجي (@allaythco) April 24, 2019

أستغرب من مقارنات كهذه ألا يفترض أن تكون المقارنات في نفس المجال و في أمرين شبه متاشبهين؟ — غيث الحارثي (@gz1998_) April 24, 2019

طبعا المسلم وهذا ما فيه وجه للمقارنه لكن السؤال مسلم يقوم الليل ويصوم النهار ولا يوذي احد والا آخر بس همه تشكييك المسلمين بدينهم والتلبيس عليهم ويمكن يرتد بسببه ضعفاء الايمان وقليلي البصيره — ابوناصر121 (@abonaser121) April 24, 2019

وكان أحمد عبده ماهر، شكك بصحة موعد إفطار المسلمين في شهر رمضان المبارك.

وقال ماهر في تغريدة رصدتها “وطن”، “لست معترفا بأن الإفطار اليومي في صيام رمضان يكون عند أذان المغرب بل هو بعد 25 دقيقة من موعد أذان المغرب”.

وواصل ماهر في تغريدته قائلاً :” أري بأن إجبار النساء والفتيات على الإفطار حال الدورة الشهرية او النفاس إنما هو (عين الحرام)، متابعاً :” لست معترفا بزيادة حسنات قراءة القرءان في شهر رمضان”.