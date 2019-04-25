مفكر إسلامي مصري يشكك في عبادة المسلمين ويتساءل.. من أفضل عند الله مخترع الانسولين أم قائم الليل
عاد أحمد عبده ماهر، المستشار القانوني المصري، والمفكر الاسلامي، كما يطلق على نفسه، لإثارة الجدل من جديد، بعد طرحه سؤالاً فجر موجة غضب واسعة، شكك خلاله في عبادة المسلمين.
وقال ماهر في تغريدة رصدتها “وطن”، من افضل عند الله.. (مخترع الانسولين غير المسلم.. أم مسلم يقيم الليل شهرا كاملا يتعبد فيه وغير مفيد للناس؟ ).
وأثار تساؤل المفكر الاسلامي المصري، غضب المغردين الذين انتقدوه في تعليقاتهم على سؤاله- حسب ما رصدت “وطن”، وجاءت التعليقات على النحو التالي..
وكان أحمد عبده ماهر، شكك بصحة موعد إفطار المسلمين في شهر رمضان المبارك.
وقال ماهر في تغريدة رصدتها “وطن”، “لست معترفا بأن الإفطار اليومي في صيام رمضان يكون عند أذان المغرب بل هو بعد 25 دقيقة من موعد أذان المغرب”.
وواصل ماهر في تغريدته قائلاً :” أري بأن إجبار النساء والفتيات على الإفطار حال الدورة الشهرية او النفاس إنما هو (عين الحرام)، متابعاً :” لست معترفا بزيادة حسنات قراءة القرءان في شهر رمضان”.
..وسؤالنا نحن لهذا المعتوه الأرعن…..من الأفضل عند الله رب العالمين…مخترع الأنسولين..أم الكلب المصري.الزبالة (أحمدعبده ماهر)….أكيد مخترع الانسولين…بل كل الخنازير أفضل منك يا كلب المزابل…………ما قضيتك مع المسلم وقائم الليل ومرتل الكتاب الكريم وحافظ الاحاديث النبوية الشريفة…….لما لاتتحدث عن الاقباط مثلا..والمسيحيين الأعراب وتقارن بين(القس.أو الراهب أو البابا)ومخترع الأنسولين أيها البغل الحقير…لما كل سهامك توجه للاسلام والمسلمين أيها الكلب الحقير….فمن الأفضل القس أو الراهب أو الباب القبطي المسيحي ..أم مخترع الأنسولين.. ايها الكلب المسن..
بسم الله، لماذا تم وضع المقارنة بين المسلم وبين مخترع ؟ هلا وضع هذا المقارنة بين يهودي او صليبي او بوذي ؟
لكنه وضع هذه المقارنة مع المسلمين لنهي اصحابها عن القيام بها.
ولم يقم بنقد السياسات الاقتصادية والاجتماعية المفقودة في الاقتصاديات العربية والموجودة في الغرب وشرق آسيا التي حفزت اولائك على الابتكار والجودة.
وا أسفي ان وصل الحال ببعضنا انهم انتقدوا خير عمل نقوم به و خير قول نقوله في صلاتنا من تسبيح و وقراءة القرآن الكريم.
يا بهيمة يا اللي تسمي نفسك “مفكر اسلامي” ما انت إلا شيطان تريد غواية الناس، انت أضل من البهايم.
أخزاك الله و جعلك في الأذلين.
اتفي الله أنت في أرذل العمر.
يجب و الله محاكمتك علي ازدراء الدين الاسلامي او تفكر فيما تقوله اولا
لا علاقة بين طقوس الدين و ان تبتكر او ان تخترع يا جاهل
المشكله تكمن في الواقع العربي البائس اللذي وضعه و احكم قبضته حكام خونه باعوا دينهم بدنياهم و افقروا شعوبهم فاصبحت امه لا تقرا ولا تتعلم كما امرها القران
ولا تعارض بين الدين و بين الاختراع و العمل و لكن العرب الجهلاء امثاللك هم من اختزلوا الدين في شكليات و صنعوا منها قضية و نهج و حياه و تركوا اكثر من 90% من تعاليم الدين التي تحضهم علي الحب و العمل و الابداع و التسامح و العدل و المساواه و احترام حقق الانسان
كم من مليارات الدولارات تنفق في الدول العربيه المتخلفه علي التسليح لقتال بعضهم البعض فقط
كم من مليارت الدولارات تنفق في مهرجانات الترفيه و الرقص و الغناء و الفن التافهه
كم من مليارات تنفق علي اهواء و نزوات الحكام العرب الخونه و قصورهم و ثرائهم الفاحش
لو جمعت كل هذه الثروات و وضعت في نطاق نهضة الامه من الارتقاء بمستوي معيشة اللانسان العربي البائس
و في مجال البحث العلمي و الزراعه و الصناعه و التطور و الابداع و الله لكانت خير امه اخرجت للناس بحق
و لكنهم ابوا الا ان يكونوا كما هم الان حكام خونه مستبدين و شعب جاهل فقير و مريض لينعموا هم بكل شيئ
و تركوا علماء و فقهاء دين مزيفين جهلاء بكل امور الدين ينصحون الناس بكل شيئ خطا و يضلونهم عن دينهم الحقيقي اما جهلا منهم او غباء منهم او طواعية منهم
كفاكم مسخرة و عندما تتحدث تحدث عن الفارق بين ظروف العالم العرب البائس و حروب اضاعت العرب و لازالت و لعقود مستقبليه و بين عالم يرسخ لقيم العلم و الحضاره و التحضر بحق
هم يرتقون لاعلي كل يوم و العرب يغوصون في الحضيض كل ساعه فكيف تقارن بينهما يا اجهل الجهلاء
مين قلككو أنو مفكر اسلامي شي غريب