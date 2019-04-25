“شاهد” هذا ما فعله انتحاري سريلانكا بجوار سعوديين قبل أن يضغط على الزر ويحول المكان إلى مسرح للدماء

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا نشرته وسائل إعلام سريلانكية، للحظة تفجير مطعم فندق “سينامون جراند”، ومقتل شابين سعوديين تواجدا بنفس المكان.

ورصد المقطع تناول عدد من رواد الفندق وجبة الإفطار في أجواء عادية، بينما دخل رجل يحمل حقيبة ظهر فى الساعة 9: 12 صباحا، ويظهر الرجل وهو يلتفت يمينا ويسارا مع خطوات إلى الأمام والوراء تعكس حالة التوتر التي كان يمر بها قبل أن يضغط على زر التفجير ويحول المكان إلى مسرح للدماء.

وبحسب قناة “العربية” السعودية، فقد أكدت مصادر لها “أن الشابين اللذين كانا يتناولان الإفطار على الطاولة المجاورة هما السعوديان أحمد جعفري الذي كان يرتدي تي شيرت أصفر، وهاني عثمان الذي يجلس أمامه وكلاهما يعملان في الخطوط السعودية”.

وكانت الخطوط الجوية السعودية، نعت الثلاثاء الماضي، المواطنين أحمد زين الجعفري، وهاني ماجد عثمان، اللذين توفيا إثر الاعتداءات الإرهابية في سريلانكا.

وأعلن مركز الاتصال التابع للخطوط الجوية السعودية، في بيان: “وفاة الملاحين ضمن ضحايا التفجيرات المؤسفة”، مشيراً إلى أن “أحمد جعفري أمضى خمسة وعشرين عاما في الشركة وكان مثالا للتفاني والإخلاص، فيما التحق هاني عثمان بالشركة قبل عامين”.

وارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرات الإرهابية بسيريلانكا إلى 359 قتيلا، وأعلنت الشرطة أن أكثر من 400 شخص لا يزالون في المستشفيات.