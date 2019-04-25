“شاهد” متظاهرون يهتفون من أمام السفارة المصرية: “قول للسيسي ده السودان إنت حدودك بس أسوان”

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لمشاركة مئات السودانيين اليوم، الخميس، في مسيرة من ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، إلى سفارة القاهرة بالخرطوم، تنديدًا بتدخل رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، في الشأن السوداني.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات بينها “السيسي ده السودان، إنت حدودك بس أسوان”، في إشارة إلى الحدود بين البلدين.

ثوار #السودان باتجاه السفارة المصرية يرفضون تدخلات #السيسي في ثورتهم !



والهتاف:

– قول للسيسي ده السودان …انت حدودك بس #اسوان

– تحيا #مصر يسقط #بلحة

– لا لمعسكر الثورات المضادة في السودان👇 pic.twitter.com/qsCw7RT2u6 — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) April 25, 2019

وأفاد شهود عيان أن المئات ساروا في شارع الجمهورية، أحد الشوارع الرئيسة وسط الخرطوم، في طريقهم للسفارة، وهم يهتفون ضد عبدالفتاح السيسي.

واتفق المشاركون في قمة تشاورية بشأن السودان، استضافتها القاهرة، الثلاثاء، على تمديد مهلة الاتحاد الإفريقي لتسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان من 15 يومًا إلى 3 أشهر.

وشارك في أعمال القمة التشاورية بالقاهرة رؤساء كل من تشاد، وجيبوتي، ورواندا، والكونغو، والصومال، وجنوب إفريقيا، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وممثلين عن إثيوبيا، وجنوب السودان، وأوغندا، وكينيا، ونيجيريا.

وأعلنت مصر، أكثر من مرة، دعم خيار الشعب السوداني، ودعت إلى تكاتف الجهود الدولية لمساعدة الخرطوم على الخروج من أزمتها.