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“شاهد” متظاهرون يهتفون من أمام السفارة المصرية: “قول للسيسي ده السودان إنت حدودك بس أسوان”

By خاص "وطن"
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لمشاركة مئات السودانيين اليوم، الخميس، في مسيرة من ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، إلى سفارة بالخرطوم، تنديدًا بتدخل رئيس النظام المصري ، في الشأن السوداني.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات بينها “السيسي ده ، إنت حدودك بس أسوان”، في إشارة إلى الحدود بين البلدين.

وأفاد شهود عيان أن المئات ساروا في شارع الجمهورية، أحد الشوارع الرئيسة وسط الخرطوم، في طريقهم للسفارة، وهم يهتفون ضد عبدالفتاح السيسي.

واتفق المشاركون في قمة تشاورية بشأن السودان، استضافتها القاهرة، الثلاثاء، على تمديد مهلة الاتحاد الإفريقي لتسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان من 15 يومًا إلى 3 أشهر.

وشارك في أعمال القمة التشاورية بالقاهرة رؤساء كل من تشاد، وجيبوتي، ورواندا، والكونغو، والصومال، وجنوب إفريقيا، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وممثلين عن إثيوبيا، وجنوب السودان، وأوغندا، وكينيا، ونيجيريا.

وأعلنت ، أكثر من مرة، دعم خيار الشعب السوداني، ودعت إلى تكاتف الجهود الدولية لمساعدة الخرطوم على الخروج من أزمتها.

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