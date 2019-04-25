أمير الكويت والسلطان قابوس
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“شاهد” عبدالله العذبة: مخطط الحصار كان يستهدف قطر والكويت ومن ثم سلطنة عُمان

By وطن
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شن الكاتب القطري المعروف عبدالله بن حمد العذبة، رئيس تحرير صحيفة “” القطرية، هجوما عنيفا على والإمارات مؤكدا أن محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يقودان عمليات تخريب في ليبيا وطرابلس تحديداً حيث نقضوا كل العهود.

واستنكر “العذبة” خلال لقاء ببرنامج الحقيقة على “تلفزيون ” ما وصفه باتجاه دبي إلى تهريب الذهب وغسيل الأموال وسرقة أموال المواطنين بسبب ، حيث وصف الإمارات بأنها محطة لكل الشرور في العالم.

ولفت الكاتب القطري إلى أن كل من اشترك في حصار قطر الظالم بريًا سيدفع الثمن عاجلًا أو آجلًا.. حسب وصفه، مشيرا إلى أن مخطط الحصار كان يستهدف قطر والكويت ومن ثم سلطنة عُمان.

ونوه العذبة بأن دولة قطر تعهدت بإصلاح ما خربته أطراف أخرى في الخليج، فالحضور المشرّف للأمير تميم في أفريقيا هو مطلوب، ليس فقط لدولة قطر، بل للخليج، ليصلح ما يفسده محمد بن زايد ولي عهد إمارة أبو ظبي، وولي عهد السعودية.

وأضاف رئيس تحرير “العرب”: هذا الحضور طيب يحسن من سمعة الخليج، ويعرّف أشقاءنا في إفريقيا أن دولة قطر ستبذل كل ما تستطيع لتنمية قارة إفريقيا، فنيجريا دولة شقيقة، وكل دول إفريقيا مهمة جداً بالنسبة لقطر، بعكس الآخرين الذي يجلبون من إفريقيا المرتزقة لإقامة شراكات معهم”

وتابع العذبة: كلنا راينا كيف تتعامل الإمارات والسعودية مع إفريقيا، فيتعاملون مع على سبيل المثال كمصدر للمرتزقة، نتذكر محمد بن زايد وهو يرحب بالبشير في أبوظبي، ثم انقلبوا عليه الآن، وهذا يوضح المواقف البراجماتية التي تسير عليها دول الحصار.

وأكد أن دعم هو أمر محوري في سياسات أمير قطر، منذ خطاب توليه مقاليد الحكم ومبايعة الشعب له، وقضية قضية محورية وهي قضية قطر التي تتمحور حولها السياسة الخارجية لمساعدة الأشقاء في .

وأعرب العذبة عن تمنياته بأن يساعد الأشقاء في مصر قطر في دعمها للقضية الفلسطينية، ففلسطين لا تعتمد فقط على ما تقوم به قطر، مضيفاً: نتمنى أن يقوم الإخوة في مصر برفع الحصار البري عن غزة، فغزة اليوم محاصرة، ما يشبه أوضاع الحصار البري على قطر، ومنع الغذاء والدواء، فللأسف الأشقاء هم من يحاصرون الأشقاء.

واختتم:” نتمنى أن يعود الرشد والعقل للأشقاء في السعودية، وألا يكونوا تابعين لإمارة أبو ظبي في محاصرة أهل قطر ومواشي أهل قطر، فحتى المواشي لم تسلم من الحصار.”

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