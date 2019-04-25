“شاهد” عبدالله العذبة: مخطط الحصار كان يستهدف قطر والكويت ومن ثم سلطنة عُمان

شن الكاتب القطري المعروف عبدالله بن حمد العذبة، رئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، هجوما عنيفا على السعودية والإمارات مؤكدا أن محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يقودان عمليات تخريب في ليبيا وطرابلس تحديداً حيث نقضوا كل العهود.

واستنكر “العذبة” خلال لقاء ببرنامج الحقيقة على “تلفزيون قطر” ما وصفه باتجاه دبي إلى تهريب الذهب وغسيل الأموال وسرقة أموال المواطنين بسبب حصار قطر، حيث وصف الإمارات بأنها محطة لكل الشرور في العالم.

عبدالله بن حمد العذبة:

-اتجهت دبي إلى تهريب الذهب وغسيل الأموال وسرقة أموال المواطنين بسبب حصار قطر، وهي محطة لكل الشرور في العالم

-كل من اشترك في #حصار_قطر الظالم بريًا سيدفع الثمن عاجلًا أو آجلًا

-مخطط الحصار كان يستهدف قطر والكويت ومن ثم سلطنة عُمان

-مجلس التعاون مات وانتهى pic.twitter.com/3edAwOscob — صحيفة العرب القطرية (@AlArab_Qatar) April 24, 2019

ولفت الكاتب القطري إلى أن كل من اشترك في حصار قطر الظالم بريًا سيدفع الثمن عاجلًا أو آجلًا.. حسب وصفه، مشيرا إلى أن مخطط الحصار كان يستهدف قطر والكويت ومن ثم سلطنة عُمان.

ونوه العذبة بأن دولة قطر تعهدت بإصلاح ما خربته أطراف أخرى في الخليج، فالحضور المشرّف للأمير تميم في أفريقيا هو مطلوب، ليس فقط لدولة قطر، بل للخليج، ليصلح ما يفسده محمد بن زايد ولي عهد إمارة أبو ظبي، وولي عهد السعودية.

عبدالله بن حمد العذبة:

-محمد ابن زايد ومحمد ابن سلمان يتعاملون مع #السودان كمصدر للمرتزقة والدليل ما حدث مع البشير قبل وبعد موقفه منهم pic.twitter.com/iktV36GJM6 — صحيفة العرب القطرية (@AlArab_Qatar) April 24, 2019

وأضاف رئيس تحرير “العرب”: هذا الحضور طيب يحسن من سمعة الخليج، ويعرّف أشقاءنا في إفريقيا أن دولة قطر ستبذل كل ما تستطيع لتنمية قارة إفريقيا، فنيجريا دولة شقيقة، وكل دول إفريقيا مهمة جداً بالنسبة لقطر، بعكس الآخرين الذي يجلبون من إفريقيا المرتزقة لإقامة شراكات معهم”

وتابع العذبة: كلنا راينا كيف تتعامل الإمارات والسعودية مع إفريقيا، فيتعاملون مع السودان على سبيل المثال كمصدر للمرتزقة، نتذكر محمد بن زايد وهو يرحب بالبشير في أبوظبي، ثم انقلبوا عليه الآن، وهذا يوضح المواقف البراجماتية التي تسير عليها دول الحصار.

عبدالله بن حمد العذبة:

-محمد ابن زايد ومحمد ابن سلمان يتعاملون مع #السودان كمصدر للمرتزقة والدليل ما حدث مع البشير قبل وبعد موقفه منهم pic.twitter.com/iktV36GJM6 — صحيفة العرب القطرية (@AlArab_Qatar) April 24, 2019

وأكد أن دعم القضية الفلسطينية هو أمر محوري في سياسات أمير قطر، منذ خطاب توليه مقاليد الحكم ومبايعة الشعب له، وقضية فلسطين قضية محورية وهي قضية قطر التي تتمحور حولها السياسة الخارجية لمساعدة الأشقاء في فلسطين.

عبدالله بن حمد العذبة:

-دعم القضية الفلسطينة أساسي ومحوري في سياسة سمو الأمير

– نتمنى من الأخوة في مصر رفع الحصار عن #غزة الذي يشبه الحصار المفروض على #قطر

-للأسف الأشقاء هم من يحاصرون أشقائهم «الأعدقاء»

-نحن بحاجة إلى إعادة رؤية شاملة في المنطقة العربية لمد يد العون إنسانيا pic.twitter.com/cC13poEJGd — صحيفة العرب القطرية (@AlArab_Qatar) April 24, 2019

وأعرب العذبة عن تمنياته بأن يساعد الأشقاء في مصر قطر في دعمها للقضية الفلسطينية، ففلسطين لا تعتمد فقط على ما تقوم به قطر، مضيفاً: نتمنى أن يقوم الإخوة في مصر برفع الحصار البري عن غزة، فغزة اليوم محاصرة، ما يشبه أوضاع الحصار البري على قطر، ومنع الغذاء والدواء، فللأسف الأشقاء هم من يحاصرون الأشقاء.

واختتم:” نتمنى أن يعود الرشد والعقل للأشقاء في السعودية، وألا يكونوا تابعين لإمارة أبو ظبي في محاصرة أهل قطر ومواشي أهل قطر، فحتى المواشي لم تسلم من الحصار.”