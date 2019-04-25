“شاهد” رجل دين كويتي ينشر فيديو مثير له بـ”ملابسه الداخلية”

أثار رجل الدين الكويتي، مبارك البذالي، جدلاً واسعاً، بظهوره في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي على “تويتر”، وهو يجري تدريبات رياضية بـ”ملابسه الداخلية”، استعدادًا لـ”الدفاع عن الأرض والعرض”.

وظهر “البذالي”، بملابسه الداخلية، وهو يرتدي قفازات الملاكمة، ويقوم بالتدريب، قائلًا: “إنه يتدرب من أجل الاستعداد للدفاع عن العرض والأرض ولأن الأجواء الإقليمية لا تبشر بالخير”، بحسب زعمه.

وأضاف رجل الدين الكويتي، المثير للجدل، وصاحب التصريحات الغريبة “أن التمارين التي يقوم بها ليست لأجل المشاكل أو الهواش”.

ونال الفيديو سخرية وهجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل التطور التكنولوجي، بينما أثني قليلون على ما يقوم به.