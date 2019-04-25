العذبة يلجم وزير خارجية البحرين: “نريد أن نرى ملككم ينفض بشته من دون عوانيه ويورينا المرجلة”

سخر الكاتب القطري، عبد الله العذبة، من وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد، بعد تطاوله على قطر.

وقال وزير خارجية البحرين الملقب بـ”برميل البحرين”، في تغريدة رصدتها “وطن”، (دولة لا تحترم شعبها و هم اهلنا و تهين شيوخ العرب مثل طالب ابن شريم و ابن شافي و غيرهم لا تستحق شرف الانتماء الى مجلس التعاون).

دولة لا تحترم شعبها و هم اهلنا و تهين شيوخ العرب مثل طالب ابن شريم و ابن شافي و غيرهم لا تستحق شرف الانتماء الى مجلس التعاون — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) October 29, 2017

ورد العذبة ساخراً من “برميل البحرين” بالقول:” صدقت يا أبو أحمد، نظام #الدرعية الداعشي أهان طالب بن شريم واعتقل أولاده وخالهم ومنع أهله من السفر “.

وأضاف الكاتب القطري ” خال #مبس ثعل الحثلين المدعو فهد، أرقط، ننتظر حمد عيسى وهو نسيب ابن شريم يفزع فزعة يدرون بها العرب، خله ينفض بشته من دون عوانيه ويورينا المرجلة، ولا قل للنهيرة لا عاد يقول انه ملك.”