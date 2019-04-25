عبد الله العذبة
عبد الله العذبة
الهدهد

العذبة يلجم وزير خارجية البحرين: “نريد أن نرى ملككم ينفض بشته من دون عوانيه ويورينا المرجلة”

By خاص "وطن"
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سخر الكاتب القطري، ، من ، ، بعد تطاوله على .

وقال وزير خارجية الملقب بـ”برميل ”، في تغريدة رصدتها “وطن”، (دولة لا تحترم شعبها و هم اهلنا و تهين شيوخ العرب مثل طالب ابن شريم و ابن شافي و غيرهم لا تستحق شرف الانتماء الى مجلس التعاون).

ورد العذبة ساخراً من “برميل البحرين” بالقول:” صدقت يا أبو أحمد، نظام #الدرعية الداعشي أهان طالب بن شريم واعتقل أولاده وخالهم ومنع أهله من السفر “.

وأضاف الكاتب القطري ” خال #مبس ثعل الحثلين المدعو فهد، أرقط، ننتظر حمد عيسى وهو نسيب ابن شريم يفزع فزعة يدرون بها العرب، خله ينفض بشته من دون عوانيه ويورينا المرجلة، ولا قل للنهيرة لا عاد يقول انه ملك.”

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  1. غاليه بنت ثاني يقول

    يابيبي صاير تتكلم بالمراجل والمرجله؟

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