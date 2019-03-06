“واشنطن بوست” تفضح الرئيس “الكذوب” بالأدلة: يكذب كما يتنفس ويطلق 22 كذبة باليوم الواحد

في تقرير أثار جدلا واسعا أشارت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إلى أكاذيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكثيرة منذ صعوده للحكم لدرجة تقديرها بـ 22 كذبة في اليوم الواحد وفقا لإحصائية.

الصحيفة قالت إن ترامب أدلى بأكثر من 9000 تصريح مشكوك فيه، خلال فترة ترؤسه للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن خطاب ترامب خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ لعام 2019 الذي عقد في 3 مارس الجاري، احتوى على أرقام مبالغ فيها، وأكاذيب صريحة وتفاخر غير مبرر.

وأكدت الصحيفة أن متوسط عدد التصريحات “الكاذبة والمضللة”، التي أدلى بها ترامب منذ بداية عام 2019، وصل إلى 22 مرة في اليوم الواحد، بحسب موقع “فاكت تشيكير” (مدقق الحقائق) التابع للصحيفة.

ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب “أدلى بـ 104 تصريحات كاذبة كان على رأسها تصريحاته حول أكبر تخفيض ضريبي لإدارته في تاريخ الولايات المتحدة، وحول بدء بناء الجدار الفاصل على الحدود مع المكسيك، والبيان القائل إن الاقتصاد الأمريكي هو الأفضل حاليًا في التاريخ”.

وأشارت إلى أن ترامب أطلق 9014 كذبة خلال 773 يوما منذ تسلمه مفاتيح البيت الأبيض في كانون ثان/ يناير 2017، وأشارت إلى أن نسبة الأكاذيب كانت في ارتفاع مطرد، حيث بلغ معدلها حوالي 16.5 حالة يوميا عام 2018 بعد أن كانت بحدود نحو 6 حالات عام 2017.