دونالد ترامب
غير مصنف

“واشنطن بوست” تفضح الرئيس “الكذوب” بالأدلة: يكذب كما يتنفس ويطلق 22 كذبة باليوم الواحد

By وطن
0

في تقرير أثار جدلا واسعا أشارت صحيفة “” الأمريكية، إلى أكاذيب الكثيرة منذ صعوده للحكم لدرجة تقديرها بـ 22 كذبة في اليوم الواحد وفقا لإحصائية.

الصحيفة قالت إن أدلى بأكثر من 9000 تصريح مشكوك فيه، خلال فترة ترؤسه للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن خطاب خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ لعام 2019 الذي عقد في 3 مارس الجاري، احتوى على أرقام مبالغ فيها، وأكاذيب صريحة وتفاخر غير مبرر.

وأكدت الصحيفة أن متوسط عدد التصريحات “الكاذبة والمضللة”، التي أدلى بها ترامب منذ بداية عام 2019، وصل إلى 22 مرة في اليوم الواحد، بحسب موقع “فاكت تشيكير” (مدقق الحقائق) التابع للصحيفة.

ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب “أدلى بـ 104 تصريحات كاذبة كان على رأسها تصريحاته حول أكبر تخفيض ضريبي لإدارته في تاريخ الولايات المتحدة، وحول بدء بناء الجدار الفاصل على الحدود مع المكسيك، والبيان القائل إن الاقتصاد الأمريكي هو الأفضل حاليًا في التاريخ”.

وأشارت إلى أن ترامب أطلق 9014 كذبة خلال 773 يوما منذ تسلمه مفاتيح في كانون ثان/ يناير 2017، وأشارت إلى أن نسبة الأكاذيب كانت في ارتفاع مطرد، حيث بلغ معدلها حوالي 16.5 حالة يوميا عام 2018 بعد أن كانت بحدود نحو 6 حالات عام 2017.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

ترامب يهاجم النائبة المسلمة إلهان عمر: يوم مظلم لإسرائيل

تقارير

“المصالح أهم من حقوق الإنسان”.. ترامب تجاهل طبيباً أمريكياً معتقلاً في…

الهدهد

“القاتل وحارسه الملاك القذر”.. “شاهد” كيف أصبح ابن سلمان مثار…

الهدهد

عقوبات أمريكية محتملة ضد الإمارات.. “واشنطن بوست” تكشف عن تهديد وجهه…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.