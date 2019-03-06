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هذا ما ضبطه الأمن الكويتي بعد مداهمة شقّة للدعارة في السالمية!!

By وطن
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أصدرت الأجهزة الأمنية في دولة قرارًا بإبعاد 3 وافدات ومسنة (جميعهن عربيات)، وذلك على خلفية ممارسة الأعمال المخلة بالآداب، وإدارة شقة لهذا الغرض، إذ تم ضبط المتهمات داخل شقة في السالمية.

ووفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن معلومات وردت لمباحث الآداب عن استغلال إحدى الشقق في الأعمال المنافية للآداب، وأن عددًا كبيرًا من الأشخاص يترددون عليها في أوقات متقاربة.

وإثر تحريات، تبين أن سيدة مسنة تستغل الشقة ومعها 3 وافدات يستقبلن راغبي المتعة الحرام، مقابل مبالغ تتراوح بين 30 و 50 دينارًا (99 و165 دولارًا)، فتمت مداهمة الشقة، وبانتقال رجال الأمن إليها تم ضبط السيدات الأربع، إضافة إلى أدوات تؤكد استغلال الشقة بأعمال منافية للآداب.

وأقرت السيدة المسنة بإدارتها للشقة في أعمال منافية للآداب بمعاونة المتهمات الثلاث.

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