“شاهد” الإماراتية الهاربة إلى ألمانيا تتحدث بحرقة عما دفعها للجوء وتفضح جحيم العيش بالإمارات

في أول ظهور إعلامي لها عقب الضجة الكبيرة التي أحدثتها قضيتها، كشفت المواطنة الإماراتية هند البلوكي اللاجئة في ألمانيا، عن الأسباب التي دفعتها للهروب من زوجها وأسرتها في الإمارات.

“البلوكي” وخلال مقابلة لها على قناة “dw” الألمانية ذكرت أن تهديد عائلتها لها بإدخالها مستشفى الأمراض العقلية أو القتل، بعد طلبها الطلاق من زوجها الذي كان يعنفها ويخونها ورغبتها باللجوء إلى القضاء، كان من الأسباب التي جعلتها تقدم على خطوتها بالهرب.

وبينت المواطنة الإماراتية أنها لا تستطيع مسامحة أهلها الذين حرموها من أولادها الأربعة، وأجبروها على الهروب بعيداً عنهم.

"اليوم ما أقدر أسامحهم أبدا"



إماراتية هاربة من زوجها وأسرتها



تتحدث بحرقة عن ما دفعها للجوء إلى ألمانيا!#شباب_توك pic.twitter.com/L0DvqTiRnb — Jaafar Abdul Karim (@jaafarAbdulKari) March 5, 2019

ورداً على إعلان مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عرضها على الإماراتية الهاربة إلى ألمانيا المساعدة في الطلاق، ردت هند البلوكي بالقول: “مستحيل أن يستطيعوا مساعدتي لأن عائلتي نافذة جداً في الدولة”.

مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عرضت علي الإماراتية الهاربة إلى المانيا المساعدة @HAlbolooki وهند البلوكي ترد: "مستحيل يقدرون يساعدوني" #شباب_توك pic.twitter.com/m3daEG4TCw — Jaafar Abdul Karim (@jaafarAbdulKari) March 5, 2019

يشار إلى أنّ “البلوكي” وهي أم لأربعة أطفال، وصلت إلى جمهورية مقدونيا الشمالية آتية من دبي في أكتوبر 2018، وتقول السيدة الإماراتية إنّها تتعرض لسوء معاملة واضطهاد من قبل أسرتها بسبب طلبها الطلاق من زوجها، وإنّ أسرتها هددتها بالقتل.

لكنّ وزارة الداخلية المقدونية رفضت طلب لجوء البلوكي، لـ”عدم وجود أساس للاعتقاد بأنها تعرضت للاضطهاد”، قبل أن تقبل ألمانيا منحها اللجوء في نوفمبر الماضي.

وتعد هند ثاني إماراتية تهرب من بلدها خلال الآونة الأخيرة، إذ سبقتها الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم، ابنة الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي، التي هربت من “التعنيف الأسري”، في مارس 2018، قبل أن تجري إعادتها إلى بلادها عبر قوة عسكرية داهمت اليخت الذي كانت عليه في المحيط الهندي.

ومؤخرا شنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية هجوما عنيفا على دولة الإمارات العربية المتحدة وتمييزها ضد النساء وعدم توفير حماية لهن من العنف الممارس بشدة بحقهن.

وأبرزت المنظمة الدولية في تقرير لها قضية الإماراتية هند البلوكي وقالت “إن كنتم ممن يصدقون خطاب الإمارات الرنان حول حقوق المرأة، فقد يكون من الصعب فهم سبب اعتقاد نساء مثل هند أنه لكي يتركن زوجا مسيئا، لا خيار أمامهن سوى الهروب من الإمارات.