شاهد| الأوقاف العُمانية ترد على “الزراعة” وتحسم الجدل حول “ساديا” البرازيليّة

حسماً للجدل الذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول التعميم السابق المتعلق بمنتجات دجاج “ساديا” البرزيلية المنشأ، أصدرت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان بمحافظة البريمي تعميما جديدا يؤكد صحة ما تم تداوله حول عدم مطابقة منتجات “ساديا” للشروط الشرعية والذبح الحلال.



ووفقا لتعميم صادر من الوزارة بمحافظة “البريمي” وموجه لوكلاء المساجد بالمحافظة حول التساؤل عن بعض المنتجات بالمحلات التجارية الوقفية والخاص برفع الحظر لبيع بعض الأنواع من اللحوم المستوردة من الدول عير الإسلامية بعد بعد أن صرحت وزارة الزراعة والثروة السمكية بمطابقتها للمواصفات، أكدت الوزارة أن مرجعها في ذلك هو موقع مكتب الإفتاء.



وأكد التعميم أن تحديث مكتب الإفتاء لم يشمل منتجات “ساديا” البرازيلية المنشأ، وعليه فإن حظر بيع المتتجات المشار إليها يبقى ساريا بما فيها منتجات “ساديا”.

وكانت وزارة الزراعة والثروة السمكية بالسلطنة قد صرحت بأنها تابعت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول منتجات اللحوم المستوردة للسلطنة والإشارة إلى وجود بعض من تلك المنتجات غير المذبوحة حسب الشريعة الإسلامية (مثل منتجات ساديا).

وأكدت الوزارة بالالتزام بمجموعة من الضوابط والإجراءات والشروط الخاصة بضمان الذبح الحلال وسلامة المنتجات الغذائية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في داخل السلطنة وخارجها.

وأضافت بأنها فور تلقيها لأي طلب استيراد لمنتجات حيوانية من خارج السلطنة، يتم التنسيق مع مكتب الإفتاء ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لتشكيل فريق مشترك من المختصين كل في مجال اختصاصه لزيارة المؤسسات الراغبة في التصدير للوقوف على تطبيقها لإجراءات سلامة وجودة المنتج الغذائي، وضمان تطبيقها لمتطلبات الشريعة الإسلامية قبل منحها تصريح التصدير لأسواق السلطنة وهذا يشمل دجاج ساديا البرازيلي أو أي منتج أخر.

تنويه | حول ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود بعض منتجات اللحوم المستوردة وغير المذبوحة حسب الشريعة الإسلامية. pic.twitter.com/5xxYvW08iV — وزارة الزراعة والثروة السمكية – عُمان (@agrifishoman) March 4, 2019

وبالبحث والتحري من موقع الإفتاء الرسمي على الإنترنت، تأكد صحة ما جاء في بيان وزراة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة البريمي.



وبالبحث في تحديث قائمة المسالخ المصدرة للسلطنة والتي أجيزت لحومها شرعاً، تبين أن القائمة لم تشمل أي جهة برازيلية تصدر للسلطنة، الأمر الذي يؤكد أن منتجات “ساديا” لا تتوافق واحكام الشريعة الإسلامية.