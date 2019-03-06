شاهد| أمن السيسي يعتقل متحولة جنسياً ومحاميها متخوّف من وضعها في سجن الرجال!

ألقى الأمن المصري القبض على الفتاة المتحولة جنسياً، ملك الكاشف، فيما عبّر محاميها عن تخوفه من أن يتم إيداعها في سجن الرجال لأنها لم تغير جنسها في من الذكر إلى أنثى.

وجاء اعتقال “الكاشف” بسبب رفضها للتعديلات الدستورية والدعوة للتظاهر بميدان التحرير.

واعتقل عشرات الشباب في أعقاب تظاهرات، وسط القاهرة، يوم الجمعة الماضي، على خلفية تجدد دعوات النزول إلى ميدان التحرير، رفضاً للتعديلات الدستورية ومد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يذكر أن “ملك الكاشف” الفتاة المتحولة جنسيا تبلغ 20 عاما، كانت اثارت جدلا كبيرا عبر موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك”، بعد نشرها لقصتها كاملة موثقة بالصور في ثماني مراحل، ولكنها في النهاية تؤكد على ثقتها بنفسها والتي دفعتها لنشر صورها قبل وبعد تغيير شكلها من “مالك” إلى “ملك”.كما قالت