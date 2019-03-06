جلسة محاكمة سريّة لـ”سلمان العودة” لم يُحضروه إليها.. ونجله يكشف ماذا طلب النائب العام لوالده

كشف عبدالله العودة نجل الداعية السعودي الشهير المعتقل في سجون السعودية د.سلمان العودة، عن أن محكمة سعودية عقدت اليوم الأربعاء، جلسة سرية لمحاكمته والده.

وذكر “العودة” في تغريدةٍ له عبر “تويتر” أن السلطات السعودية لم تُحضر والده الى جلسة المحكمة.

وقال إن النائب العام خلال جلسة المحكمة أكد على طلبه السابق بـ”القتل تعزيراً” للداعية سلمان العودة؛ بتهم فضفاضة تتعلق بتغريدات على تويتر ونشاطه العلمي والثقافي.

اليوم انعقدت جلسة سرية في محاكمة الوالد #الشيخ_سلمان_العودة ، والتي لم يُحضِروا الوالد لها هذه المرة،



وقد أكّد فيها النائب العام طلبه السابق بالقتل تعزيراً للوالد بتهم فضفاضة تتعلق بتغريدات على تويتر ونشاطه العلمي والثقافي.

أسأل الله له الفرج ولكل المعتقلين والمعتقلات تعسفياً. — د. عبدالله العودة (@aalodah) March 6, 2019

واعتقل العودة في سبتمبر/أيلول 2017 مع عشرين شخصية أخرى معظمهم من الدعاة، بسبب تغريدة دعا الله فيها أن “يؤلف القلوب”، بعد نبأ الاتصال الهاتفي بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفي سبتمبر 2018 طلبت النيابة العامة السعودية باستصدار حكم بالإعدام ضد العودة.

ووجه للعودة، البالغ من العمر 61 عاما، 37 تهمة من بينها “التحريض ضد نظام الحكم”، وذلك وفقا لمنظمة القسط الحقوقية السعودية ومقرها لندن، ونشطاء آخرون.