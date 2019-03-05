الحكومة الأردنية
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“شاهد” الحكومة الأردنية فتحت باب التجنيد لأبناء الكرك وجمعت أموالا طائلة من تصديق الشهادات ثم ألقتها في القمامة!

By خاص "وطن"
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في فضيحة  مدوية، تداول ناشطون أردنيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر العثور على ملفات المتقدمين للتجنيد من أبناء محافظة ملقاة في “القمامة”.

ووفقا لما كشفه الناشطون، فإن ، سبق وان فتحت لأبناء محافظة الكرك من ملة الدبلوم للتقدم لعدد من الوظائف في الجيش.

وبحسب الناشطين، فقد كان من ضمن شروط التقدم للوظائف أن يتم تصديق المؤهلات والخبرات  رسميا من الجهات الحكومية الامر الذي يدر على الحكومة أموالا كثيرة نتيجة تحصلها على رسوم التصديق.

وأكد الناشطون ان الحكومة تحصلت من هذه التصديقات على مبلغ يقارب نصف مليون دينار أردني.

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