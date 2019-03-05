رسالة “مُبكية” لوالدة علياء عبدالنور التي نهش السرطان جسدها: يرفضون حتى احتضارها بين أحضاني

بعثت والدة المعتقلة الإماراتية علياء عبد النور برسالة مبكية نقلها الناشط عبدالله الطويل عبر حسابه في تويتر.

ونقل “الطويل” ما قالته والدة علياء في ظروف تواجد ابنتها في مستشفى التوام، وما تعانيه من مشقة لزياراتها مؤكدة بأنها في حالة صحية غير مستقرة .

وتقول والدة علياء:”أتوسل اليهم للسماح لها بالعودة إلى المنزل لقضاء أيامها الأخيرة بيننا ، ولكنهم يستمرون بإخباري “ستموت في الحجز فقالت “

والدة #علياء_عبدالنور تناشد



"أتوسل اليهم للسماح لها بالعودة إلى المنزل لقضاء أيامها الاخيره بيننا ، ولكنهم يستمرون باخباري "ستموت في الحجز" ..!



كل ذلك لأنها ساعدت اللاجئين السوريين المحتاجين #علياء_عبدالنور_تحتضر — عبدالله الطويل (@AbdullahBotawil) March 4, 2019

كل ذلك لأنها ساعدت اللاجئين السوريين المحتاجين” .

وتابعت:”وابنتي لا تزال مقيدة بالسلاسل في سريرها ولا يسمح لي حتى بالبقاء معها في المستشفى أو المجيء لزيارتها بحرية لتقديم بعض الدعم لها، ذهبت كثيرا إليها ولكن الحراس يرفضون السماح لي بدخول غرفتها”

واختتمت والدة المعتقلة الإماراتية في رسالتها التي نقلها عبدالله الطويل:”فأقف هناك أمام باب غرفتها، أستطيع سماع بكاءها وأنينها من الألم ، ولا أستطيع فعل اي شيء لمساعدتها ابنتي علياء مظلومة ويرفضون الإفراج الصحي عنها.”

ودشن ناشطون مسبقاً وسم #علياء_عبدالنور_تحتضر مطالبين الحكومة الإماراتية بتحمل مسؤولياتها تجاه علياء وبرغم التضامن الواسع الذي حظيت به علياء ، إلا أن الحكومة الإماراتية لم تحرك ساكناً تجاه قضيته العادلة .