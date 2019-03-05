ترامب يهاجم النائبة المسلمة إلهان عمر: يوم مظلم لإسرائيل

استغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوم النائبة الديمقراطية في مجلس النواب ببلاده إلهان عمر على إسرائيل، للانتقام منها وتقليب الرأي العام عليها بعدما وضعته في حرج أكثر من مرة داخل الكونجرس.

وفي تصريحات سابقة، انتقدت إلهان الدعم الأمريكي لإسرائيل، وأشارت إلى وقوف مؤسسات ضغط “لوبيات” وراء هذا الدعم، وخصوصا لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية، في تصريحات اعتبرها البعض في الولايات المتحدة “معادية للسامية”.

وفي تغريدة بموقع “تويتر”، وصف ترامب تعليقات إلهان عمر بخصوص إسرائيل بـ “المفزعة”.

Representative Ilhan Omar is again under fire for her terrible comments concerning Israel. Jewish groups have just sent a petition to Speaker Pelosi asking her to remove Omar from Foreign Relations Committee. A dark day for Israel! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 5, 2019

وأضاف أن “جماعات يهودية أرسلت لتوها عريضة إلى رئيسة مجلس النواب (نانسي) بيلوسي، تطلب منها إبعاد عمر من لجنة العلاقات الخارجية” بمجلس النواب.

واختتم ترامب تغريدته بالقول “يوم مظلم لإسرائيل”، في إشارة إلى ما ذهبت إليه عمر في تصريحاتها.

وفي وقت لاحق الثلاثاء، يعتزم مجلس النواب الأمريكي التصويت على مشروع قرار لإدانة التصريحات السابقة لـ”إلهان عمر”، النائبة الديمقراطية المسلمة بالمجلس، حول دور اللوبي الإسرائيلي بالسياسة الأمريكية.

ورغم اعتذار إلهان لليهود الأمريكيين، عن تصريحاتها، لكنها حذرت من أهمية عدم تجاهل أنشطة جماعات الضغط الإسرائيلية في الولايات المتحدة.

لكن لم يشفع الاعتذار لإلهان عمر التي تعرضت لوابل من الانتقادات تتهمها بمعاداة السامية، وذلك من مختلف الأطياف السياسية، بما في ذلك من جانب زملائها الديمقراطيين الذين قالوا إن هذا التعليق يلمح إلى مقولة قديمة تفيد بأن اليهود يستخدمون أموالهم بشكل سري للتأثير على الأجندة العالمية، ودعوها للاعتذار.

ووصلت الانتقادات لدرجة مطالبة ترامب وسياسيين آخرين، لـ “عمر” بالاستقالة.

يشار أن مجلس النواب المنتخب حديثا في الولايات المتحدة، شهد لأول مرة عضوية سيدتين مسلمتين، وهما إلهان عمر ذات الأصول الصومالية، ورشيدة طليب فلسطينية الأصل.