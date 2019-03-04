قناة الجزيرة تسبب صداعاً مزمنا لضاحي خلفان.. اتهم العاملين بها بالعمالة لإسرائيل
عاد نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان المقرب من ابن زايد، لإثارة الجدل مجددا بتغريداته “الخزعبلية” ضد قطر وقناة “الجزيرة” التي أصبحت تمثل له عقدة نفسية كبيرة.
“خلفان” زعم أن المخابرات الإسرائيلية هي من تدير قناة “الجزيرة”، عبر عملاء لها زرعتهم بالقناة.
وقال في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي:”زمرة من عملاء المخابرات الإسرائيلية يعملون في صفوف الجزيرة.. سجلاتهم سوداء…عرب مهجنين كانوا ابا عن جد عملاء في خدمة اعداء الأمة.”
وتابع وصلة هذيانه التي تسببت في سخرية واسعة منه:”استطاعت الجزيرة من التحكم في تفكير القيادة القطرية وتوجيهها الى معاداة العرب…الجزيرة كانت الغاية كنها تقديم الدعم الإعلامي للفوضى الخلاقة التي كلفت دمى الاخوان بتحريكها.”
وأضاف:” أصبحت الجزيرة اليوم المحطة التي أسقطت سمعة حكومة قطر مع الأسف.”
مرسي والظواهري
“خلفان” الذي لم يسأم أو يمل من الفبركات والمزاعم التي يسوقها دون أي دليل، لم يكتفي بـ”شطحاته” اليوم ضد الجزيرة فخرج بسيناريو جديد ضد الإخوان.
وزعم نائب رئيس شرطة دبي أن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اتصل أثناء حكمه بالظواهري طالبا منه أن يمده بمسلحين ليدخلوا سيناء من جماعات القاعدة”
وتابع هذيانه في تغريدته:”الكلام كله تسجل …عرف الشعب المصري خطر الاخونجي مرسي..قالوا له إرحل يا مرسي وسيب الكرسي.”
يشار إلى أن ضاحي خلفان أصبح مصاب بـ”وبيا قطر والإخوان” كما صنفه النشطاء، كما أن قناة “الجزيرة” الإخبارية هذه المنصة الإعلامية الهائلة، أصبحت بمثابة “مغص معوي” مزمن ينغص على ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي حياته، حيث لا يكاد يمضي يوما إلا ويخص الرجل القناة القطرية بتغريدة أو أكثر عبر نافذته بتويتر سواء بالسب أو الانتقاد المسيء.
وأثارت انفرادات قناة “الجزيرة” خاصة عن فضائح الإمارات وملفاتها السوداء، وكشفها حقائق لأول مرة عن كمية الفساد والفجور في إمارة أبو ظبي تحت إشراف ابن زايد، جنون خلفان الذي أخذ يسب القناة ليل نهار لدرجة أنه دعا دول الحصار لقصفها.
وبسرد بسيط لبعض تناقضات الرجل الأمني المقرب من محمد بن زايد خلال الأزمة الخليجية الحالية أو ما سبقها يتضح مدى وقاحة وتخبط “خلفان” الذي تغنى بقطر وقوتها الدبلوماسية ومن ثم أساء إليها.
وأعجب بالجزيرة وقوتها وحريتها ثم نكل بها وطالب بقصفها، وأيد المقاومة الفلسطينية وحقها في مقاومة الاحتلال وحاربها في ذات الوقت، ونادى بنصرة الشعب السوري وحقه في الحرية والكرامة وأيد الأسد، ودافع عن فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم والمحاصر وتعاون مع إسرائيل ونسق معها أيضاً في ذات الوقت.
وتناقضات هذا المسؤول الأمني الإماراتي تبقى محطا لعلامات استفهام كثيرة، وترتقي لأن تكون فضيحة، ولعل من أبرزها مطالبته بضم إيران لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي تحتل جزرا إماراتية، وهذا التصريح لم يكن بتغريدة له في موقع تواصل اجتماعي بل بتصريح رسمي وهو في أعلى منصب أمني بدبي.