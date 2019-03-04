قناة الجزيرة تسبب صداعاً مزمنا لضاحي خلفان.. اتهم العاملين بها بالعمالة لإسرائيل

عاد نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان المقرب من ابن زايد، لإثارة الجدل مجددا بتغريداته “الخزعبلية” ضد قطر وقناة “الجزيرة” التي أصبحت تمثل له عقدة نفسية كبيرة.

“خلفان” زعم أن المخابرات الإسرائيلية هي من تدير قناة “الجزيرة”، عبر عملاء لها زرعتهم بالقناة.

وقال في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي:”زمرة من عملاء المخابرات الإسرائيلية يعملون في صفوف الجزيرة.. سجلاتهم سوداء…عرب مهجنين كانوا ابا عن جد عملاء في خدمة اعداء الأمة.”

زمرة من عملاء المخابرات الإسرائيلية يعملون في صفوف الجزيرة..سجلاتهم سوداء…عرب مهجنين كانوا ابا عن جد عملاء في خدمة اعداء الأمة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 4, 2019

وتابع وصلة هذيانه التي تسببت في سخرية واسعة منه:”استطاعت الجزيرة من التحكم في تفكير القيادة القطرية وتوجيهها الى معاداة العرب…الجزيرة كانت الغاية كنها تقديم الدعم الإعلامي للفوضى الخلاقة التي كلفت دمى الاخوان بتحريكها.”

استطاعت الجزيرة من التحكم في تفكير القيادة القطرية وتوجيهها الى معاداة العرب…الجزيرة كانت الغاية كنها تقديم الدعم الأعلامي للفوضى الخلاقة التي كلفت دمى الاخوان بتحريكها. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 4, 2019

وأضاف:” أصبحت الجزيرة اليوم المحطة التي أسقطت سمعة حكومة قطر مع الأسف.”

اصبحت الجزيرة اليوم المحطة التي اسقطت سمعة حكومة قطر مع الأسف. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 4, 2019

مرسي والظواهري

“خلفان” الذي لم يسأم أو يمل من الفبركات والمزاعم التي يسوقها دون أي دليل، لم يكتفي بـ”شطحاته” اليوم ضد الجزيرة فخرج بسيناريو جديد ضد الإخوان.

وزعم نائب رئيس شرطة دبي أن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اتصل أثناء حكمه بالظواهري طالبا منه أن يمده بمسلحين ليدخلوا سيناء من جماعات القاعدة”

وتابع هذيانه في تغريدته:”الكلام كله تسجل …عرف الشعب المصري خطر الاخونجي مرسي..قالوا له إرحل يا مرسي وسيب الكرسي.”

اتصل مرسي ايام ما كان على الكرسي بالظواهري طالبا مده بمسلحين يكونوا في سيناء من جماعات القاعدة…الكلام كله تسجل …عرف الشعب المصري خطر الاخونجي مرسي..قالوا له إرحل يا مرسي وسيب الكرسي. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 4, 2019

يشار إلى أن ضاحي خلفان أصبح مصاب بـ”وبيا قطر والإخوان” كما صنفه النشطاء، كما أن قناة “الجزيرة” الإخبارية هذه المنصة الإعلامية الهائلة، أصبحت بمثابة “مغص معوي” مزمن ينغص على ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي حياته، حيث لا يكاد يمضي يوما إلا ويخص الرجل القناة القطرية بتغريدة أو أكثر عبر نافذته بتويتر سواء بالسب أو الانتقاد المسيء.

وأثارت انفرادات قناة “الجزيرة” خاصة عن فضائح الإمارات وملفاتها السوداء، وكشفها حقائق لأول مرة عن كمية الفساد والفجور في إمارة أبو ظبي تحت إشراف ابن زايد، جنون خلفان الذي أخذ يسب القناة ليل نهار لدرجة أنه دعا دول الحصار لقصفها.

وبسرد بسيط لبعض تناقضات الرجل الأمني المقرب من محمد بن زايد خلال الأزمة الخليجية الحالية أو ما سبقها يتضح مدى وقاحة وتخبط “خلفان” الذي تغنى بقطر وقوتها الدبلوماسية ومن ثم أساء إليها.

وأعجب بالجزيرة وقوتها وحريتها ثم نكل بها وطالب بقصفها، وأيد المقاومة الفلسطينية وحقها في مقاومة الاحتلال وحاربها في ذات الوقت، ونادى بنصرة الشعب السوري وحقه في الحرية والكرامة وأيد الأسد، ودافع عن فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم والمحاصر وتعاون مع إسرائيل ونسق معها أيضاً في ذات الوقت.

وتناقضات هذا المسؤول الأمني الإماراتي تبقى محطا لعلامات استفهام كثيرة، وترتقي لأن تكون فضيحة، ولعل من أبرزها مطالبته بضم إيران لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي تحتل جزرا إماراتية، وهذا التصريح لم يكن بتغريدة له في موقع تواصل اجتماعي بل بتصريح رسمي وهو في أعلى منصب أمني بدبي.