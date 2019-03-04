مودلز ألمانية تسيء للزي العماني
مودلز ألمانية تسيء للزي العماني
حياتنا

غضب واسع بين العُمانيين بعد تداول صور وفيديوهات لعارضة أجنبية بالزيّ العماني في أوضاع مُخلّة!

By وطن
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ذكر نشطاء عُمانيون، أن صوراً لـ”مودلز أجنبية”، بالزيّ العُمانيّ التقليديّ، وفي وضعياتٍ مُخلّة وغير محتشمة، انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي وخاصةً في تطبيق “واتس آب”.

وأثارت تلك الصور غضباً واسعاً بين العُمانيين، وسط مطالباتٍ للجهات المختصة بمحاسبة المصوّرين، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لمنع تكرار الأمر، لما فيه من إساءة وتشويه للعُمانيين والزيّ التقليدي المعروف في السلطنة.

وذكر ناشطون أن تلك الصور المخلّة التقطت بأحد الاستراحات في رمال الشرقية .

وناشد نشطاء شرطة عمان السلطانية بالإسراع في ضبط المتورطين بهذه الواقعة المسيئة للسلطنة.

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