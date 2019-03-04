غضب واسع بين العُمانيين بعد تداول صور وفيديوهات لعارضة أجنبية بالزيّ العماني في أوضاع مُخلّة!

ذكر نشطاء عُمانيون، أن صوراً لـ”مودلز أجنبية”، بالزيّ العُمانيّ التقليديّ، وفي وضعياتٍ مُخلّة وغير محتشمة، انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي وخاصةً في تطبيق “واتس آب”.

وأثارت تلك الصور غضباً واسعاً بين العُمانيين، وسط مطالباتٍ للجهات المختصة بمحاسبة المصوّرين، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لمنع تكرار الأمر، لما فيه من إساءة وتشويه للعُمانيين والزيّ التقليدي المعروف في السلطنة.

وذكر ناشطون أن تلك الصور المخلّة التقطت بأحد الاستراحات في رمال الشرقية .

رسالة إلى (بعض) المصورين على قولتهم مصوري المودلز (البعض)، زين شوي ترتقوا عن تصوير غير لائق للأجانب بأوضاع مخلة وتشويه للزي العماني كسباً للمال، تسنعوا شوي.. — زاهر الشقصي (@shaqsi_zaher88) March 4, 2019

ما مشكلة التصوير ولكن يحزنا أنا اللبس العماني يعمل به بشي من عدم الاحترام واحنا كعمانين نظر الى ان اللبس العماني مقدس ومشرف معنا ليس للهرج والمرج — أبن السيب (@eRaBkhFvpZPmGfd) March 4, 2019

1- استغفر الله مودلز اجنبي بلباس عماني في أوضاع غير محتشمه.



2- خمسة آلاف متابع في غضون ساعة.



3- ما شاء الله فيديو لمودلز اجنبي بلباس عماني يبرز معالم السلطنة. pic.twitter.com/ExnHJR2UdL — Throne (@Binmohamd4) March 4, 2019

رسالة لبعض الذين يروجون للأشياء بغرض الحصول على المال دون مراعاة للأنظمة والقوانين، وحتى إحترام اللبس العماني وهيبته..



"لا تجعلوا من الحمقى مشاهير" — البرنسيسة🎶✨ (@mahawy205250) March 4, 2019

الصور والمقاطع المنتشره اليوم فيها عجب العجاب نعم. سفوليه وقلة ادب.

حساب وعقاب ماشى. لو شايفين فيه عقاب وحساب حقيقي كان ماسوا كذا ولا نشروا صورهم ومقاطعهم. — حد السيف (@farsi007) March 4, 2019

للأسف هذي عارضة أزياء كندية و سوت جلسات تصوير مع اجانب مشوهين الزي العماني و استياء كبير من هذي الأفعال و نستنكر كذا افعال — حارثية عمانية (@Qwe8ywsybYcICfj) March 4, 2019

تفاجئنا اليوم بصور ومقاطع فيديو لعارضين يرتديان الزي العُماني المعروف بالاحتشام ومفخرة من يرتديه ولكن أولئك الشرذمة دنسوا الزي العُماني وأظهروه في لقطات مخلة بالآداب والاحتشام والتي صورت في رمال الشرقية وتقريبا ف أحد الاستراحات .. يجب ان تكون هناك محاسبة لؤلاءك pic.twitter.com/wAAYQVUbhO — يونس المعشري (@AlmasheriYounis) March 4, 2019

يُتداول الان في الواتساب والانستجرام صور لشخصين يرتديان الزي العماني ولكن يصورون صور مخلة بالأدب والأخلاق أولًا ومهينة للزي العماني، لذا نرجو التدخل ومحاسبة الفريق والمخيم الذي سمح لهم بذلك في ولاية بدية@RoyalOmanPolice — أشرف الشقصي (@ashraf893) March 4, 2019

وناشد نشطاء شرطة عمان السلطانية بالإسراع في ضبط المتورطين بهذه الواقعة المسيئة للسلطنة.