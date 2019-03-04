“طبال” ابن سلمان أنور مالك يهاجم بوتفليقة: أوقفوا هذه المهزلة فقد بهدلتم الجزائر

شن الكاتب الجزائري أنور مالك ـ بوق النظام السعودي المأجور ـ هجوما عنيفا على الحكومة الجزائرية والرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، واصفا ما يحدث بـ”المهزلة” في نفس الوقت الذي يدعم فيه هو وبكل قوة ولي العهد السعودي ونظامه القمعي.

وقال “مالك” في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن):”أوقفوا مهزلة الرئاسيات فقد بهدلتم الجزائر وأهنتم الجزائريين”

وتابع موضحا:” لدرجة أن منصب “القاضي الأول في البلاد” صار يترشّح له العاجز صحياً والمتخلّف عقلياً والمنحط أخلاقياً”

أوقفوا مهزلة الرئاسيات فقد بهدلتم #الجزائر وأهنتم #الجزائريين لدرجة أن منصب "القاضي الأول في البلاد" صار يترشّح له العاجز صحياً والمتخلّف عقلياً والمنحط أخلاقياً..

أين أنتم أيها #العقلاء الذين مازالت فيكم بعض الغيرة على شرف الوطن وعزّة المواطن!#انور_مالك — أنور مالك (@anwarmalek) March 4, 2019

وتساءل الكاتب الجزائري في نهاية تغريدته:”أين أنتم أيها #العقلاء الذين مازالت فيكم بعض الغيرة على شرف الوطن وعزّة المواطن!”

واستنكر ناشطون هذا الهجوم العنيف من “مالك” على نظام بلاده، في نفس الوقت الذي يدعم فيه هو السياسة القمعية السعودية بل ويسوق لها عبر قناة “السعودية24” الممولة من الديوان الملكي السعودي مباشرة.

وسخر منه أحد النشطاء بقوله:”تقدس ال سعود و تطعن في ولي امرنا……من انتم؟!”

تقدس ال سعود و تطعن في ولي امرنا……من انتم!!!!!!!!! — Dz (@JovanovicSaadi) March 4, 2019

وقال آخر:”يكفيك نظام السعودي…. وملالي”

يكفيك نظام السعودي…. وملالي — نوار🇩🇿 (@nouarzino) March 4, 2019

بينما هاجمه ثالث بقوله:”انت الذي بهدلت نفسك بتطبيلك اللامعقول لأكبر نظام فاسد في الوجود”

انت الذي بهدلت نفسك بتطبيلك اللامعقول لأكبر نظام فاسد في الوجود. — Maryame Madrane (@mimymadrane) March 4, 2019

وأثار إعلان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، المتضمن ترشحه لولاية رئاسية خامسة، موجة تصعيد جديدة، وسط تلويح فعاليات مدنية باللجوء إلى ”عصيان مدني“.

وأعلن نائبان في الجمعية الوطنية (البرلمان) وهما خالد تزغارات، وسيد أحمد فروخي استقالتهما، فيما شدد تزغارات الذي شغل منصب وزير الزراعة، على أن ”معسكره هو الشعب ومستقبله ومصيره مرتبط معه“.

إلى ذلك، أعلن 9 أعضاء منتخبين في محافظتي بجاية وتيزي وزو بمنطقة القبائل الكبرى استقالتهم من جبهة التحرير (الحزب الحاكم)، وبرروا ذلك برفضهم القاطع لما سموه ”الانقلاب على الإرادة الشعبية“، في إشارة إلى ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، رغم وضعه الصحي.

وشدّد المستقيلون على ضرورة ترسيخ معالم ”دولة القانون“، وتمكين الشعب من انتخاب رئيسه بكل حرية بعيدًا عن ”التزوير“ و“المصادرة“ التي أريد لها أن تلتصق بسائر المواعيد الانتخابية في الجزائر.