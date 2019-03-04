شاهد| مغامر لبناني ينزل الى كهف مجلس الجن بسلطنة عُمان ويروي ما رآه

يقع كهف “مجلس الجن” على هضبة سلمى الشهيرة، على بعد 3 ساعات من العاصمة العُمانية مسقط.

وإذا كان يراودك الفضول حول سبب تسميته، فقد سرد عدد من القرويين المحليين، الذين يعيشون بجوار الكهف، أن أصوات غريبة كانت تصدر عنه، ما جعل الناس يتداولون قصص عيش الجن فيه.

وأبدى العديد من المصورين، والرياضيين، وعلماء الأحياء، والجيولوجيين، اهتمامهم بهذا الكهف العُماني.

وأثناء تواجد المغامر اللبناني توفيق أبو نادر، في رحلة استكشافية استمرت لثلاثة أيام، أوضح أن أرضية الكهف هي عبارة عن مزيج من الطين، وصخور صغيرة، وصواعد الكهوف. بالإضافة إلى وجود بعض النباتات، والطيور، والخفافيش والزواحف، مثل الثعابين.

وفي حديث المغامر اللبناني مع موقع CNN بالعربية، قال إن “الظلمة والرطوبة والتضاريس القاسية تصعب من مهمة التقاط الصور في أي كهف، ولكن فُتحات مجلس الجن الثلاث قد وفرت ظروفاً أفضل لتوثيق ما بداخله”.

ولطالما عُرفت عُمان بتاريخها الجيولوجي الغني، خاصة أن التقديرات تُشير إلى أن جبال الحجر تعود إلى فترة تزيد عن الـ 600 مليون سنة.

ليس ذلك فحسب، إذ تتميز أيضاً بأماكنها العديدة التي يسعى الجميع إلى استكشافها، بدءاً من الكهوف إلى الأخاديد المخفية.