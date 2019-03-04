مودلز ألمانية تسيء للزي العماني
مودلز ألمانية تسيء للزي العماني
حياتنا

“جاءت من أبوظبي”.. تفاصيل جديدة عن العارضة التي نُشرت صورها المخّلة بالزي العُماني وهذا ما كشفته شرطة عُمان

By وطن
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كشفت ، عن أنها تمكنت من القبض على مواطن ظهر في صور منافية للأخلاق والآداب العامة مع امرأة أجنبية.

وكانت صور لـ” أجنبية”، بالزيّ العُمانيّ التقليديّ، في وضعياتٍ مُخلّة وغير محتشمة، انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي وخاصةً في تطبيق “واتس آب”، ما أثارَ غضباً واسعاً بين العُمانيين.

وجاء في تغريدةٍ نشرتها شرطة عمان السلطانية عبر حسابها في تويتر رصدتها “وطن”: ” رصدت الشرطة ما تم نشره وتداوله في وسائل التواصل الإجتماعي من صور منافية للأخلاق والآداب العامة لمواطن وإمرأة أجنبية”.

وتابعت الشرطة: “تبين أن المرأة قامت بنشر تلك المقاطع بعد مغادرتها السلطنة وقد تم تحديد هوية المواطن وضبطه، وجاري استكمال الإجراءات القانونية في الموضوع “.

واعتبر مغرّدون عُمانيون أن الصور التي انتشرت لـ”المودل الأجنبية” مسيئة ومشوّهة للزيّ التقليدي العماني المعروف في السلطنة، مطالبين بسرعة القبض على المتورطين في الواقعة.

وكُشِف عن أنّ العارضة الألمانية التي ظهرت في الصور المُخلّة كانت في أبوظبي والتقطت عدة صور فيها ثم جاءت إلى ، برفقة مصورين أحدهما من جنسية عربية وآخر ألماني ويقيمان في أبوظبي.

واعتبر حساب “الشاهين” في “تويتر” أن ذلك فيه إشارة إلى أن النية مفتعلة مسبقاً لتشويه الزي الرسمي العماني و العادات والتقاليد المحافظة.

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