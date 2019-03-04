“جاءت من أبوظبي”.. تفاصيل جديدة عن العارضة التي نُشرت صورها المخّلة بالزي العُماني وهذا ما كشفته شرطة عُمان

كشفت شرطة عمان السلطانية، عن أنها تمكنت من القبض على مواطن ظهر في صور منافية للأخلاق والآداب العامة مع امرأة أجنبية.

وكانت صور لـ”مودلز أجنبية”، بالزيّ العُمانيّ التقليديّ، في وضعياتٍ مُخلّة وغير محتشمة، انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي وخاصةً في تطبيق “واتس آب”، ما أثارَ غضباً واسعاً بين العُمانيين.

وجاء في تغريدةٍ نشرتها شرطة عمان السلطانية عبر حسابها في تويتر رصدتها “وطن”: ” رصدت الشرطة ما تم نشره وتداوله في وسائل التواصل الإجتماعي من صور منافية للأخلاق والآداب العامة لمواطن وإمرأة أجنبية”.

وتابعت الشرطة: “تبين أن المرأة قامت بنشر تلك المقاطع بعد مغادرتها السلطنة وقد تم تحديد هوية المواطن وضبطه، وجاري استكمال الإجراءات القانونية في الموضوع “.

رصدت الشرطة ما تم نشره وتداوله في وسائل التواصل الإجتماعي من صور منافية للأخلاق والآداب العامة لمواطن وإمرأة أجنبية، حيث تبين أن المرأة قامت بنشر تلك المقاطع بعد مغادرتها السلطنة وقد تم تحديد هوية المواطن وضبطه، وجاري استكمال الإجراءات القانونية في الموضوع .#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) March 4, 2019

واعتبر مغرّدون عُمانيون أن الصور التي انتشرت لـ”المودل الأجنبية” مسيئة ومشوّهة للزيّ التقليدي العماني المعروف في السلطنة، مطالبين بسرعة القبض على المتورطين في الواقعة.

وكُشِف عن أنّ العارضة الألمانية التي ظهرت في الصور المُخلّة كانت في أبوظبي والتقطت عدة صور فيها ثم جاءت إلى سلطنة عمان، برفقة مصورين أحدهما من جنسية عربية وآخر ألماني ويقيمان في أبوظبي.



واعتبر حساب “الشاهين” في “تويتر” أن ذلك فيه إشارة إلى أن النية مفتعلة مسبقاً لتشويه الزي الرسمي العماني و العادات والتقاليد المحافظة.