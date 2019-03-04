المصّور الذي التقط صوراً فاضحة لعارضة بالزي العُماني صَوّر عارضات إباحيات بساحة مسجد الشيخ زايد دون رادع!

استكمالاً للمعلومات التي تتكشّف في قضيّة العارضة التي تعمّدت تشويه الزيّ العُماني التقليدي بصورٍ في وضعياتٍ مُخلّة، تبيّن أن المصّور العربيّ الذي جاءت برفقتها الى السلطنة لالتقاط تلك الصور مقيم في أبوظبي.

واتّضح من الحساب الشخصي للمصور على انستغرام أنّه قام بتصوير عارضات إباحيات في ساحة مسجد الشيخ زايد في الإمارات منذ فترة دون تدخل من الجهات المعنية، ما دفعه للتمادي وارتكاب جرم تصوير الصور المخلة بالإمارات ثم عُمان.

وبتتبع “وطن” لحساب العارضة وتُدعى “aliona”، نجد صوراً وهي تستعرض على رمال الإمارات.بالاضافة الى صورٍ أخرى بملاب فاضحة، نعتذر لمتابعينا عن نشرها.





وكشفت شرطة عمان السلطانية، عن أنها تمكنت من القبض على مواطن ظهر في صور منافية للأخلاق والآداب العامة مع العارضة الأجنبية.

وكانت صور لـ”مودلز أجنبية”، بالزيّ العُمانيّ التقليديّ، في وضعياتٍ مُخلّة وغير محتشمة، انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي وخاصةً في تطبيق “واتس آب”، ما أثارَ غضباً واسعاً بين العُمانيين.

وجاء في تغريدةٍ نشرتها شرطة عمان السلطانية عبر حسابها في تويتر رصدتها “وطن”: ” رصدت الشرطة ما تم نشره وتداوله في وسائل التواصل الإجتماعي من صور منافية للأخلاق والآداب العامة لمواطن وإمرأة أجنبية”.

وتابعت الشرطة: “تبين أن المرأة قامت بنشر تلك المقاطع بعد مغادرتها السلطنة وقد تم تحديد هوية المواطن وضبطه، وجاري استكمال الإجراءات القانونية في الموضوع “.

رصدت الشرطة ما تم نشره وتداوله في وسائل التواصل الإجتماعي من صور منافية للأخلاق والآداب العامة لمواطن وإمرأة أجنبية، حيث تبين أن المرأة قامت بنشر تلك المقاطع بعد مغادرتها السلطنة وقد تم تحديد هوية المواطن وضبطه، وجاري استكمال الإجراءات القانونية في الموضوع .#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) March 4, 2019

واعتبر مغرّدون عُمانيون أن الصور التي انتشرت لـ”المودل الأجنبية” مسيئة ومشوّهة للزيّ التقليدي العماني المعروف في السلطنة، مطالبين بسرعة القبض على المتورطين في الواقعة.

وكُشِف عن أنّ العارضة الألمانية التي ظهرت في الصور المُخلّة كانت في أبوظبي والتقطت عدة صور فيها ثم جاءت إلى سلطنة عمان، برفقة مصورين أحدهما من جنسية عربية وآخر ألماني ويقيمان في أبوظبي.



واعتبر حساب “الشاهين” في “تويتر” أن ذلك فيه إشارة إلى أن النية مفتعلة مسبقاً لتشويه الزي الرسمي العماني و العادات والتقاليد المحافظة.