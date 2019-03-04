إقالة الإعلامي السعودي داوود الشريان من منصبه وهذه الشخصية ستتولى إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون

بعد ساعات قليلة من تأكيد وسائل الإعلام السعودية على إيقاف برنامج الإعلامي السعودي داوود الشريان على قناة “SBC”، أكدت صحيفة المناطق السعودية بأنه تمت إقالة “الشريان” من منصبة كرئيس لهيئة الإذاعة والتلفزيون.

وقالت الصحيفة في خبر عاجل لها عبر تغريدة من حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تكليف الدكتور خالد الغامدي المشرف على وكالة الوزارة للإعلام الخارجي بأعمال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون خلفًا لداوود لشريان لمدة ستة أشهر”.

عاجل – تكليف الدكتور خالد الغامدي المشرف على وكالة الوزارة للإعلام الخارجي بأعمال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون خلفًا لداوود لشريان لمدة ستة أشهر. #ايقاف_برنامج_داود_الشريان — صحيفة المناطق (@AlMnatiq) March 3, 2019

وكان إيقاف قناة ”SBC“ السعودية الحكومية، بث حلقة يوم الأحد من ”برنامج داوود الشريان“ المثير للجدل، قد تسبب بردود فعل واسعة في المملكة، وسط تأييد واسع للخطوة التي سرت أنباء بأنها تعني إيقافًا نهائيًا للبرنامج.

وتصدر الحديث عن خطوة قناة ”Sbc“ الرسمية، نقاشات السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك آلاف منهم في التفاعل مع الوسم ”#ايقاف_برنامج_داود_الشريان“ بموقع ”تويتر“ الأكثر جذباً لنقاشات السعوديين الجادة.

وشاركت نخب سعودية عديدة تضم كتاباً وإعلاميين وأكاديميين من مختلف التخصصات وحتى أمراء، في التعليق على الحدث عبر تأييد الخطوة والدعوة لأن تشمل البرنامج بأكمله، بعد أن أثار منذ بدء بث أولى حلقاته قبل أسبوعين، جدلاً واسعاً وانتقادات يطالب أصحابها بإيقاف عرضه.

وبثت القناة 6 حلقات في الأسبوعين الماضيين، تناول فيها الإعلامي السعودي داوود الشريان، والذي يحمل البرنامج اسمه، قضايا محلية حساسة، بينها هروب الفتيات من ذويهن لخارج المملكة، والأحياء العشوائية.

وثار جدل واسع عقب كل حلقة من الحلقات الست تقريباً، لكن حلقتا الأحياء العشوائية وهروب الفتيات، جرتا على الشريان سيلاً من الانتقادات والاتهامات بالإساءة لصورة المملكة في الخارج من خلال تصوير المملكة كمان تنتشر فيه الأحياء العشوائية والمخدرات بينما تهرب فتياته بحثاً عن حرية مفقودة على حد وصف منتقديه.