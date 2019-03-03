كاتب سعودي مقرب من النظام يُحرض الجزائريين على الثورة ضد بوتفليقة: الربيع لم ينتهي بعد!

تسببت تغريدة لكاتب الديوان الملكي المقرب من ابن سلمان خالد الدخيل، في جدل واسع بين النشطاء بعد تحريضه للمتظاهرين في الجزائر على الثورة وعدم التراجع.

وقال “الدخيل” في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) مشيرا لتظاهرات بعدة دول:” المظاهرات تجتاح الجزائر والسودان والقلق يجتاح دمشق.الربيع لم ينتهي بعد. عادت المظاهرات للجزائر وهي مستقلة وبعد حرب أهلية.”

وتابع:”في حالة الأسد، دماء ضحاياه حربه لا تزال ساخنة، رهينة ل٣ احتلالات تنتظر ثمنها: روسي ايراني وميليشيات. وهم انتصار اقرب للحلم، ومظاهرات تنتظر لحظة عودتها.”

* المظاهرات تجتاح الجزائر والسودان والقلق يجتاح دمشق.الربيع لم ينتهي بعد. عادت المظاهرات للجزائر وهي مستقلة وبعد حرب أهلية. في حالة الأسد، دماء ضحاياه حربه لا تزال ساخنة، رهينة ل٣ احتلالات تنتظر ثمنها: روسي ايراني وميليشيات. وهم انتصار اقرب للحلم، ومظاهرات تنتظر لحظة عودتها. — خالد الدخيل (@kdriyadh) March 2, 2019

واستنكر ناشطون دعوة “الدخيل” المقرب من النظام السعودي الشعوب العربية للثورة على أنظمتهم، وهو يؤيد نظام ديكتاتوري قمعي ويروج له ليل نهار.

تناقض كاتب الديوان الملكي المفضوح وكيله بمكياليين وضعه في مرمى نيران النشطاء الذين سلقوه بألسنة حداد.

ثورات الربيع ستصل اليكم في مملكة محمد بن سلمان ، وسيتحرر السعوديون من القهر والظلم والاستعباد والذل.. أبشروا وترقبوا! — mohammed muusehassan (@ibnumusahasan) March 2, 2019

فلا تقحمو أنفسكم في أمورنا بتحليلاتكم الخبيثة المتمنية السوء للبلد الذي روي بدماء أبنائه ايام الاحتلال وايام العشرية السوداء.جدودنا ضحاو علاجالها والشعب الان مستعد للتضحية بدمو من أجل أمن واستقلال هذا البلد وشعبو. — Fifi (@Fifidanin) March 2, 2019

وبن سلمان تابع لمن أم يدفع الجزية لسيده ترامب فقط😂😂😂😂 — salsise🇩🇿 (@salsise1) March 2, 2019

الشعب الجزائري شأنه شأن داخلي ولا لأحد دخل فيه. — chikh salah djaber (@csdbest) March 3, 2019

ويسود الهدوء العاصمة الجزائرية، صباح الأحد، لكنه قد يسبق عاصفة تتزامن مع الموعد النهائي لقبول الترشيحات لانتخابات الرئاسة التي من المقرر أن تجرى في 18 أبريل المقبل.

وبعد قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالترشح لولاية خامسة، خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في احتجاجات حاشدة، قتل فيها شخص وأصيب العشرات، لكن دعواتهم بتنحي بوتفليقة، الذي يقولون إنه لم يعد لائقا صحيا لتولي المنصب، لم تتوقف.

وحتى الآن لم يقدم بوتفليقة (82 عاما)، الذي أصيب بجلطة دماغية عام 2013، ولم يظهر علنا إلا بضع مرات منذ ذلك الحين، أوراق ترشحه رسميا.

ويتعين على المرشحين الرئاسيين تقديم طلبات ترشحهم بأنفسهم. لكن بوتفليقة موجود حاليا في سويسرا لإجراء فحوص طبية روتينية لم يُكشف عن طبيعتها.