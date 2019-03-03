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“شاهد” عناق وتقبيل ماجد المهندس لـ”نوال الزغبي” في الإمارات يثير جدلاً واسعاً: احتضنها وقبلها 4 مرات

By وطن
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تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا فجر جدلا واسعا، للفنان العراقي المقرب من رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، حيث ظهر في مشهد مثير مع الفنانة اللبنانية نوال الزغبي.

وشهدت كواليس الحفل الذي جمع بين ماجد المهندس والفنانة اللبنانية، نوال الزغبي في ، أول أمس الجمعة، موقفا مثيرا بينهما، وفور أن التقت الزغبي بالمهندس قالت له بحفاوة “ماجد يا ماجد”، وأثنت على مستوى أعماله وحفاظه على نجوميته.

وفي المقابل، رحب ماجد المهندس بنوال الزغبي بحرارة، وقام بتبادل القبلات معها وعناقها، وقبل يدها، في مشهد فجر جدلا واسعا بين النشطاء.

وطلب ماجد المهندس أن يأخذ هو ونوال الزغبي صورة تجمعهما معا أمام عدسات المصورين.

يشار إلى أن ماجد المهندس هو أحد أقرب المطربين لمستشار ابن سلمان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، وغنى الكثير من الأغاني التي ترجع كلماتها لـ”آل الشيخ” الذي يزعم أنه شاعر بينما يشك الكثير من النشطاء بهذا الأمر ويرون أنه يشتري هذه الكلمات لينسبها لنفسه وينال شهرة.

وكان إعلان إذاعة «إم بي سي إف أم»، التابعة لمجموعة «إم بي سي» السعودية في فبراير الماضي، اختيار المستشار في الديوان الملكي، رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أفضل شاعر على مستوى الخليج في العام 2018، جدلا كبير وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بينما كان الماجد من أشد داعميه.

وتفاعل كثير من النشطاء مع الحدث، معتبرين منح آل الشيخ الجوائز «مجاملة» له، وذلك يدعو للسخرية من واقع الحال في الممكلة.

وقال أحد المغردين ساخرا: تركي آل شيخ يحيي تركي آل شيخ الذي استلم الجائزة من تركي آل شيخ و يشكر تركي آل شيخ لتصويته و دعمه لتركي آل شيخ»

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