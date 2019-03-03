جوني ديب يُقاضي زوجته السابقة ويُطالب بتعويض 50 مليون دولار لهذا السبب!

رفعَ نجم هوليوود جوني ديب دعوى قضائية بتهمة التشهير ضدّ زوجته السابقة أمبر هيرد، مطالبًا بتعويض بقيمة 50 مليون دولار بعد أن اتهمته بالعنف المنزلي.

ووصف الممثل البالغ من العمر 55 عامًا مزاعم هيرد بأنها “خدعة متقنة”، وفقًا للدعوى التي رفعها.

وتُشير الدعوى القضائية إلى مقال كتبته هيرد 32 عامًا لصحيفة واشنطن بوست في ديسمبر من العام الماضي قالت فيه إنها تلقّت تهديداتٍ بالقتل وخسرت عملها بعد اتهامها بالاعتداء المنزلي، حسبما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتُوضّح الدعوى القضائية التي رفعها ديب أن ما تُشير إليه افتتاحية الرأي الخاصة بهيرد بأن ديب هو المُسيء هو خطأ كاذب بشكل قاطع، وأنها كانت جزءًا من خدعة متقنة لتوليد دعاية إيجابية لهيرد والتقدُّم في مسيرتها المهنية.

وتذهب الدعوى القضائية إلى القول إن الادعاءات التي أدلت بها هيرد ضدّ ديب تم دحضها من قبل اثنين من ضباط الشرطة المستجيبين، ومجموعة من شهود الطرف الثالث المُحايدين، و87 من أشرطة الفيديو الخاصة بكاميرا المراقبة التي تم الحصول عليها حديثًا.

وكانت ممثلة فيلم Aquaman قد قدّمت طلب الطلاق من جوني ديب في مايو 2016، بعد زواج استمر لمدة 15 شهرًا مشيرةً إلى أنه كان مسيئًا لها “لفظيًا وجسديًا”.

وتمّ الانتهاء من الطلاق في يناير 2017، مع تبرع هيرد لاحقًا بجزء من التسوية بقيمة 7 ملايين دولار إلى مستشفى الأطفال في لوس أنجلوس.

