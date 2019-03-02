مشاهد “نوعية” بثها الحوثيون لصدّ زحف للجيش السعودي وضرب صاروخيْ”زلزال1″

بثّت قناة “المسيرة” التابعة لجماعة الحوثي باليمن، مشاهد وصفتها بـ”النوعية”، لخسائر الجيش السعودي خلال صدّ زحف لهم قبالة منفذ علب بعسير الجمعة.



وتُظهر المشاهد استهداف آليات الجيش السعودي بصواريخ موجهة، واشتباكات مسلحة، إضافة لتفجير عبوات ناسفة.

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ونقلت “المسيرة” عن مصدرٍ عسكريّ حوثي، قوله إنه تم احباط ثلاثة زحوف للجيش السعودي على مناطق في نجران مؤكدا سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. فيما قصفت المدفعية التابعة للحوثيين تجمعات للجيش السعودي قبالة “السديس” وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأطلقت القوة الصاروخية والمدفعية، اليوم السبت، صاروخين نوع “زلزال1” محلي الصنع على تجمعات الجيش السعودي في جيزان وحققت إصابات مباشرة ، كما تم إعطاب طقم عسكري بذات الجبهة.