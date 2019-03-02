قطر تضع النقاط على الحروف وترد على “توسّل” الإمارات إشراكها في تنظيم المونديال

قالت لولوة راشد الخاطر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، إنه من الصعب الحكم على نية الإمارات بتقديم عرض للتعاون مع قطر في تنظيم كأس العالم 2022 ، خاصة في ظل هذه الظروف.

وأوضحت الخاطر في تصريحات لقناة “تي أر تي” التركية أن قطر سعت منذ البداية ليكون كأس العالم للمنطقة بأكملها للشرق الأوسط والعالم العربي وما زالت تلك هي الرغبة الأساسية للدوحة، مشيرة إلى أنه بسبب الوضع الدبلوماسي الصعب فمن الصعب تخيل كأس العالم بين قطر والإمارات.

الجير بالذكر، أن رئيس الهيئة العامة للرياضة في الإمارات محمد خلفان الرميثي كان قد أدلى بتصريحات غريبة ومثيرة للسخرية، حيث قال إن الامارات ودول الجوار منفتحة على المشاركة في استضافة بعض مباريات مونديال قطر 2022.

والرميثي نفسه كان قد أكد في وقت سابق ان اتحاده لن يشارك في اي بطولة آسيوية تكون الاندية القطرية مشاركة فيها ، لافتا الى أنهم لا يعارضون قيادتهم في هذا الإطار.