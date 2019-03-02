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عادل الكلباني يبيح الغناء والمعازف لإرضاء ابن سلمان:” كنت أرى حرمتها وغيرت رأيي”

By خاص "وطن"
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شن ناشطون بموقع التواصل تويتر هجوما عنيفا على الداعية السعودي الموالي للنظام عادل الكلباني، بعد انقلابه على نفسه وتبديل فتواه بشأن حرمة والمعازف إرضاء لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

“الكلباني” الذي كان يشدد دائما على حرمة الغناء والمعازف ويكرر أن معظم علماء الأمة أجمعوا على حرمتها، خرج على شاشة “إم بي سي” التي يديرها تركي آل الشيخ، في برنامج “تريند ”، ليبدل فتواه على الملأ تماشيا مع رؤية الأمير “أبومنشار” الجديدة.

وقال إنه كان يرى حرمة الغناء، لكنه غير رأيه إلى الجواز، منوها أنه لا يسمعه، ولا يعزف على العود.

وحول لعب “البلوت”، قال الكلباني، إنه لا يوجد “دليل واحد” على تحريمه، وأن حضوره لمسابقة “البلوت” التي نظمتها سابقا الهيئة العامة للرياضة، كان “شرفيا”.

ولفت الكلباني إلى أن “رؤية السعودية 2030 تُغير الكثير من الآراء والمواقف، وتجعل الناس يتجرؤون أكثر على الإفصاح عما هو مستتر وستظهر الكثير من الآراء المخفية”.

وأثارت تصريحات الكلباني جدلا واسعا، إذ اتهمه ناشطون بمجاملة ولي العهد محمد بن سلمان، عبر موافقته التامة على رؤية “2030”.

ونوه آخرون إلى أن موقفه الحقيقي الثابت عليه هو رأيه في الغناء، الذي خالف به جميع علماء السعودية عام 2005، وما دون ذلك هو مجرد “مجاملة” لولي العهد.

وقال ناشطون إن الكلباني ومنذ اعتقال الدعاة في سبتمبر الماضي، لجأ إلى “حماية نفسه”، عبر المديح والثناء المستمر على ابن سلمان وسياساته، “لدرجة تبريره الحفلات الغنائية، وما يحدث فيها من أمور مخلة”، بحسب قولهم.

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