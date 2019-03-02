شقيقان مصريان يُمطران والدهما بـِ18 رصاصة بالصدر والرأس بعد معاشرته ابنته!!

كشفت أوراق التحقيق في قضية مقتل خمسينيّ مصري رمياً بالرصاص على يد نجليه وخالهما بمنطقة المقابر بطريق الواحات الأسبوع قبل الماضي، مفاجآت صادمة .

وعُثر على جثة القتيل وتبين أنها مصابة بـ 18 طلقة نارية بالصدر والرأس وبحوزته 2000 جنيه وهاتف محمول، وبجوارها دراجة نارية و12 ظرف فارغ لطلقات آلية.

وقادت جهود البحث والتحري إلى أن نجلي المجني عليه وخالهما وراء ارتكاب الجريمة، بدافع الانتقام؛ بسبب تعديه جنسيا على بناته الثلاثة -بينهن قاصرتان- فضلا عن تعديه بالضرب على والدتهم بشكل مستمر.

وأكدت التحريات أن الابن الأكبر “محمود” 25 سنة، اتفق مع شقيقه “محمد” 19 سنة على التخلص من والدهما، واستعانا بخالهما “يوسف.م”، 20 سنة.

واستدرج الأخوان وخالهما، الأب، لمكان الواقعة بزعم شراء مدفن للأسرة، وتوجهوا لمكان العثور بسيارة خاصة بالثالث وعقب حضوره بدراجته النارية، أمطره نجله الأكبر بـ18 طلقة من بندقية آلية أعدها مسبقاً فأودى بحياته وهربوا.

وتم ضبط المتهمين، وأرشدوا عن البندقية وبخزينتها 10 طلقات والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.