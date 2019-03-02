“ارحل يا سيسي”.. “شاهد” النظام المصري فقد عقله وشن حملة اعتقالات واسعة بعد توحد التيارات السياسية

شهدت عدة محافظات مصرية أمس، الجمعة، تظاهرات حاشدة ضد النظام المصري ورئيسه عبدالفتاح السيسي بعد توحد التيارات المصرية أخيرا ونبذ الفرقة بينهم عقب حادث قطار “محطة مصر” المروع الذي راح ضحيته أكثر من 30 مصريا وعشرات المصابين بحروق بالغة وتشوهات.

واعتقلت السلطات المصرية أمس، نحو 200 شاب وشابة من أماكن مختلفة أثناء مشاركتهم في مظاهرات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بهتافات «#ارحل_ياسيسي» .. مظاهرة ليلية لعدد من شباب الإسكندرية pic.twitter.com/RrYOgNBESh — شبكة رصد (@RassdNewsN) March 1, 2019

ففي البحيرة، اعتقل اثنان من الشباب الذين خرجوا في مظاهرة بمدينة دمنهور عاصمة المحافظة، وفق ما قاله مصدر حقوقي لـ”الجزيرة نت”.

وفي وسط القاهرة، اعتقلت قوات الأمن عددا من الأشخاص الذين تجمعوا أمام مسجد الفتح في رمسيس حاملين لافتات صغيرة كتبوا عليها “ارحل”.

بكره الكلمة تجيب مليون

والمليون هايدوسوا فرعون#ارحل_ياسيسي — A6Mحركة شباب 6 أبريل (@shabab6april) March 1, 2019

كما ألقت قوات الأمن القبض على عدد من الشباب أمام مسجد الرحمن في شارع زكي مطر بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، حسب ما أكده شهود عيان. ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات المصرية حول هذه الاعتقالات.

من جانبه، قال المحامي الحقوقي أسامة بيومي إن عدد المعتقلين يصل إلى 190 شخصا، بينهم فتيات.

وأوضح بيومي في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك أنه تم نقلهم في ثلاث سيارات وتوزيعهم على نيابة وسط الكلية، ونيابتي عابدين وقصر النيل، دون مزيد من التفاصيل.

عدد من تم اعتقاله اليوم كبير جدا في حدود ١٩٠ بينهم فتيات وتم نقلهم في ثلاث سيارات موزعين علي نيابة وسط الكلية ونيابتى عابدين وقصر النيل Posted by Osama Bayomy on Friday, March 1, 2019

وبحسب ما رصده مراسل الجزيرة نت في مصر، خرجت الجمعة مظاهرات عفوية -أغلب المشاركين فيها من الشباب- في محافظات القليوبية، والبحيرة، والفيوم، والإسكندرية.

لو كان الإستبداد رجلاً وأراد

أن يحتسب وينتسب لقال..

أنا الشر وأبي الظلم

وأمي الإساءة

وأخي الغدر..

وأختي المسْكنة

وابني الفقر

وابنتي البطالة

وعشيرتي الجهالة..

ووطني الخراب،،

أمَّا ديني وشرفي فالمال المال



"الكواكبي"#ارحل_ياسيسي pic.twitter.com/94bkOqVwtt — RaheeqYasmine~چاسمين (@Raheeq_Jasmine) March 1, 2019

#ارحل_يا_سيسي يتصدر

خرج الشاب المصري أحمد محي، الأربعاء، واتجه إلى ميدان التحرير الشهير في العاصمة القاهرة، وحمل لافتة كتب عليها: “ارحل يا سيسي”، بحسب صور اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد محيي فدائي سلمي .. وطلب مننا مننساش اللي هو عمله #أرحل_يا_سيسي pic.twitter.com/ZD7Vu9hs8U — abdelmoneim Mahmoud عبدالمنعم محمود (@moneimpress) February 28, 2019

العبارة الشهيرة التي واكبت ثورة يناير المصرية، والتي أنهت نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، التقطها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، ليصل الهاشتاغ “#ارحل_ياسيسي” إلى الصدارة على مستوى العالم.

محي اختار الوقوف في الميدان احتجاجا على حادث قطار وقع في المحطة الرئيسية في القاهرة، الأربعاء، وأودى بحياة أكثر من 20 شخصا وإصابة 43، بحسب وزارة الصحة المصرية.

لكن وقوف الشاب المصري حامل اللافتة لم يدم طويلا، إذ سرعان ما اقتاده عناصر أمنيون بلباس مدني إلى أحد مراكز الأمن، بحسب ما تظهر صورة أخرى، وبحسب فيديو نشره الشاب نفسه يقول إنه من داخل سيارة الأمن.

إعتقال الشاب أحمد محي من ميدان التحرير

لإنه رفع لافتة مكتوب

عليها إرحل يا سيسي!

الفيديو من البوكس فور إعتقاله …

صورته وفيديوهات قبل إعتقاله بدقائق في التعليقات..#ارحل_ياسيسي #راجعين_التحرير pic.twitter.com/ZCeLXfkTJ8 — Haytham Abokhalil (@haythamabokhal1) February 28, 2019

وقال محي في الشريط، باللغة الإنجليزية: “أنا داخل سيارة شرطة”. وأضاف: “لقد اعتقلوا شخصا آخر معي في السيارة، فقط لأنه كان يلتقط الصور”.