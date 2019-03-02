فريق التحقيق التركي بجريمة جمال خاشقجي
فريق التحقيق التركي بجريمة جمال خاشقجي
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“أين الجثة؟”.. الجزيرة تكشف لقطات حصرية من داخل بيت القنصل السعودي باسطنبول

By وطن
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قالت قناة الجزيرة القطرية، إّنها ستكشف أول صور ولقطات حصرية من داخل بيت القنصل السعودي في اسطنبول محمد العتيبي تتعلق بتفاصيل التخلص من جثة الصحفي السعودي .

وستُنشر اللقطات ضمن برنامج “”، الذي يقدّمه الصحفي تامر المسحال.

وستُعرضُ الحلقة يوم غدٍ الأحد الساعة العاشرة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتحمل الحلقة التحقيقية عنوان “”، تتضمن مشاهد ووثائق للمرة الأولى عن القضية، فضلاً عن شهاداتٍ حصرية.

وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت مقتل خاشقجي داخل القنصلية، إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.

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