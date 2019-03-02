يوسف علاونة - فهد الشليمي - فايز النشوان
يوسف علاونة - فهد الشليمي - فايز النشوان
الهدهد

أنباء عن “هروب” مُطبّلين كويتييْن من قناة “السعودية24” خوفاً من مصير المرتزق علاونة

By وطن
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انتشرت أنباء عبر موقع “تويتر” تفيد بتوقف برنامجي الكويتييْن وفايز النشوان على قناة “ 24″، بطلب منهما بعد اعتقال زميلهما في القناة في الأردن.

وأرجع مراقبون السبب في طلب “الشليمي ونشوان” وقف برنامجيهما، إلى خشيتهما من مواجهة نفس مصير علاونة.

وألقت السلطات الأردنية القبض على المرتزق يوسف علاونة، بعد دعوى، رفعها الخبير القانوني د.محمود رفعت ضد “علاونة” منذ 8 أيام؛ لارتكابه “جريمة تحقير دولة أجنبية”، والمنصوص عليها بالمادة 122 من قانون العقوبات الأردني، وذلك لوصفه اليمن بـ”صندوق عفن”.

وتخصص السعودية قناتها “ ” لعدد من الإعلاميين المرتزقة، الذين فتحت لهم الهواء لسب وشتم وأميرها وشعبها، منذ الأزمة الخليجية.

ويعتبر “علاونة” أحد الاعلاميين المرتزقة الذين تستخدم السعودية والإمارات للهجوم والتطاول على دولة قطر، منذ بدء الأزمة الخليجية.

ولا يكفّ “علاونة” -الذي خصصت له السعودية برنامجاً خاصاً على إحدى قنواتها- عن سبّ وشتم القطريين بألفاظٍ نابية.

كما اعترف “علاونة” انه مرتزق ويتقاضي أموال من و محمد بن سلمان مقابل السبّ ليل نهار.

يوسف علاونة

#شاهد| المطبل الغبي #يوسف_علاونة يعترف بلسانه أنه #مرتزق لـ #محمد_بن_سلمان و #محمد_بن_زايد ‼

Posted by ‎وطن يغرد خارج السرب‎ on Saturday, March 2, 2019


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