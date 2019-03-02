أنباء عن “هروب” مُطبّلين كويتييْن من قناة “السعودية24” خوفاً من مصير المرتزق علاونة

انتشرت أنباء عبر موقع “تويتر” تفيد بتوقف برنامجي الكويتييْن فهد الشليمي وفايز النشوان على قناة “السعودية 24″، بطلب منهما بعد اعتقال زميلهما في القناة يوسف علاونة في الأردن.



وأرجع مراقبون السبب في طلب “الشليمي ونشوان” وقف برنامجيهما، إلى خشيتهما من مواجهة نفس مصير علاونة.

وألقت السلطات الأردنية القبض على المرتزق يوسف علاونة، بعد دعوى، رفعها الخبير القانوني د.محمود رفعت ضد “علاونة” منذ 8 أيام؛ لارتكابه “جريمة تحقير دولة أجنبية”، والمنصوص عليها بالمادة 122 من قانون العقوبات الأردني، وذلك لوصفه اليمن بـ”صندوق عفن”.

قامت السلطات الأردنية بإلقاء القبض على المدعو يوسف علاونة بناءا على البلاغ الذي تقدمت به ضده منذ 8 أيام لارتكابه جريمة تحقير دولة أجنبية والمنصوص عليها بالمادة 122 من قانون العقوبات الأردني وذلك لوصفه #اليمن بصندوق عفن.



شكرا وزيري العدل والداخلية في #الأردن والسيد #النائب_العام. https://t.co/XqQuYajIVI — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) March 1, 2019

وتخصص السعودية قناتها “السعودية 24 ” لعدد من الإعلاميين المرتزقة، الذين فتحت لهم الهواء لسب وشتم قطر وأميرها وشعبها، منذ الأزمة الخليجية.

ويعتبر “علاونة” أحد الاعلاميين المرتزقة الذين تستخدم السعودية والإمارات للهجوم والتطاول على دولة قطر، منذ بدء الأزمة الخليجية.

ولا يكفّ “علاونة” -الذي خصصت له السعودية برنامجاً خاصاً على إحدى قنواتها- عن سبّ وشتم القطريين بألفاظٍ نابية.

كما اعترف “علاونة” انه مرتزق ويتقاضي أموال من محمد بن زايد و محمد بن سلمان مقابل السبّ ليل نهار.

يوسف علاونة #شاهد| المطبل الغبي #يوسف_علاونة يعترف بلسانه أنه #مرتزق لـ #محمد_بن_سلمان و #محمد_بن_زايد ‼ Posted by ‎وطن يغرد خارج السرب‎ on Saturday, March 2, 2019



