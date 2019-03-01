هكذا قابل العُمانيون توقيع الإعلان المشترك للصداقة الراسخة مع بريطانيا

أعرب المغردون العمانيون عن ترحيبهم بتوقيع السلطنة الإعلان المشترك الشامل للصداقة الراسخة مع بريطانيا والذي جرى توقيعه الجمعة بحضور وزيري خارجية البلدين في مسقط.



ونشرت وزارة الخارجية العمانية عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” صورا لتوقيع الإعلان المشترك، حيث وقعه من الطرف العماني وزير الخارجية يوسف بن علوي وعن الجانب البريطاني وزير الخارجية جيرمي هينت.

#صور| التوقيع على الإعلان المشترك الشامل للصداقة الراسخة بين حكومة #سلطنة_عمان وحكومة #المملكة_المتحدة، حيث وقعه نيابة عن حكومة #السلطنة، الوزير #يوسف_بن_علوي ، وعن الجانب البريطاني، وزير الخارجية البريطاني #جيرمي_هنت.🇴🇲🇬🇧 pic.twitter.com/YOs9yaTNY7 — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) March 1, 2019

ورآى مغردون عمانيون أن هذا الاتفاق سيساعد على تطوير العلاقات المشتركة، كما يعكس السياسة المتزنة التي يشرف عليها السلطان قابوس بن سعيد.



واوضح البعض، أن توقيع مثل هذا الاتفاق أصبح أمرا حتميا في منطقة مليئة بالتحديات والتهديدات السياسية والعسكرية، مشيرين إلى أن بناء التحالفات أصبح صمام امان للدول.

نبارك التوقيع على هذا الإعلان المشترك الشامل للصداقة الراسخة،والذي سيحقق المزيد من التعاون،وسيساعد على تطوير العلاقات المشتركة ط،ويحقق التكامل بين البلدين.#اسحاق_السيابي — اسحاق بن سالم السيابي (@ishaqsiabi) March 1, 2019

سياسة متزنه يشرف على استمرارها جلالة السلطان #قابوس وتعكس مدى التوازن والمساواة في علاقة السلطان مع جميع دول العالم ورسوخ الترابط والتعاون المشترك بين الإمبراطورية العمانية والبريطانية #عمان #نخبة_مغردي_عـُمان #قروب_دار_قابوس — عبير البلوشي (@abeer_albulushi) March 1, 2019

في ظل التحديات و التهديدات السياسية والجيوسياسية والعسكرية المتسارعة في المنطقة والتى اصبحت معظمها مفاجئة، اصبح بناء التحالفات الاستراتيجية السياسية والعسكرية صمام امان لكثير من دول المنطقة. — Ahmed (@A_AlSubhi7) March 1, 2019

قرارات ممتازه مع المملكة المتحده خصوصاً في ظل التهديدات الاقليمية ،الحذر واجب — هاويه سياسيه🇴🇲QBS (@hawia28) March 1, 2019

كمواطن كلي ثقة فيما تراه حكومة #السلطنة والله اسأل أن يحفظ وطننا الطيب سلطنة #عمان ويبارك لنا في ارزاقنا ويحفظ لعمان وأهلها الأوفياء الكرام مولانا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ويرعاه وينعم عليه بدوام وتمام الصحة والعافية وهيىء له من أمره رشدا

أمين يارب العالمين — علي بن سعيد الحجري (@Alialhjri562) March 1, 2019

إعلان ممتاز لترسيخ مبدأ التعاون والتشاور على جميع الأصعدة.. وبالتالي المزيد من الأمن والإستقرار والتقدم للبلدين والمنطقة — MyLove_Oman (@Ibri_Dhum) March 1, 2019

صداقة دائمة ومصالح متبادلة وحكمة نفتخر بها . — أحمد الخروصي (@AhmedKharousi85) March 1, 2019