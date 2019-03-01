هكذا قابل العُمانيون توقيع الإعلان المشترك للصداقة الراسخة مع بريطانيا
أعرب المغردون العمانيون عن ترحيبهم بتوقيع السلطنة الإعلان المشترك الشامل للصداقة الراسخة مع بريطانيا والذي جرى توقيعه الجمعة بحضور وزيري خارجية البلدين في مسقط.
ونشرت وزارة الخارجية العمانية عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” صورا لتوقيع الإعلان المشترك، حيث وقعه من الطرف العماني وزير الخارجية يوسف بن علوي وعن الجانب البريطاني وزير الخارجية جيرمي هينت.
ورآى مغردون عمانيون أن هذا الاتفاق سيساعد على تطوير العلاقات المشتركة، كما يعكس السياسة المتزنة التي يشرف عليها السلطان قابوس بن سعيد.
واوضح البعض، أن توقيع مثل هذا الاتفاق أصبح أمرا حتميا في منطقة مليئة بالتحديات والتهديدات السياسية والعسكرية، مشيرين إلى أن بناء التحالفات أصبح صمام امان للدول.