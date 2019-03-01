لا خوف بعد اليوم .. “شاهد” مسيرات تعمّ الجزائر رفضا للعهدة الخامسة و”بوحيرد” تشارك المتظاهرين وتدعمهم

في تحدٍ واضح للتحذيرات الحكومية المتواصلة على مدى الأسبوع الماضي، لبّى عشرات الآلاف من الجزائريين الدعوة للخروج في المسيرة المليونية “مسيرة الفاتح من مارس” للتعبير عن التنديد والرفض لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للمرة الخامسة.

#صور| الآف الجزائريين أمام حاجز أمني قرب قصر الشعب يمنع وصولهم إلى قصر الرئاسة مع حدوث بعض المناوشات وإطلاق الغازات المسيلة للدموع🇩🇿.#لا_للعهدة_الخامسة#حراك_1_مارس Posted by ‎وطن يغرد خارج السرب‎ on Friday, March 1, 2019





وخرجت التظاهرات بعد صلاة الجمعة في مختلف مدن الجزائر في مسيرات استجابة لدعوات للتظاهر التي انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والتي مطلبها الرئيسي رفض الولاية الخامسة لبوتفليقة، الموجود حالياً في رحلة علاجية بسويسرا.

#صور| من تظاهرات #حراك_1_مارس .. حيث خرج الاف الجزائريين بعد صلاة الجمعة في تظاهرات رافضة لـترشح عبدالعزيز #بوتفليقة لولاية خامسة🇩🇿 Posted by ‎وطن يغرد خارج السرب‎ on Friday, March 1, 2019

وقدر ناشطون ووسائل إعلام محلية عدد المشاركين في العاصمة بعشرات الآلاف إلى جانب آلاف في مدن أخرى عدة، ووصفتها بـ”الحشود البشرية”.

واتسمت أغلب المسيرات في أنحاء البلاد بالسلمية، لكن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين الذين احتشدوا في العاصمة بعد صلاة الجمعة.

وفي محاولة لمنع تجمع الحشود، عملت السلطات الجزائرية على وقف مؤسسات المترو والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية المتجهة نحو وسط العاصمة لمنع وصول المحتجين إلى الجزائر الوسطى، وفق وسائل إعلامية محلية.



وردد المتظاهرون هتافات عديدة أبرزها “يا أويحيى شوف (انظر) للحضارة، والجزائر ماشي (ليست) سوريا” في إشارة إلى تصريحات رئيس الحكومة أحمد أويحيى التي أدلى بها تحت قبة البرلمان قائلا: “المسيرات في سوريا بدأت بالورد وانتهت بالدم”.

كما ردد المتظاهرون شعارات على غرار “جمهورية وليس مملكة. هذا الشعب لا يريد بوتفليقة والسعيد (شقيق الرئيس)”.

ومنعت السلطات محاولات المتظاهرين الوصول إلى محيط مقر الحكومة، وقصر المرادية الرئاسي، بعدما وضعت حواجز إسمنتية وشاحنات خراطيم المياه الساخنة، لمواجهة الاحتجاجات.

وفي دفعة قوية للتظاهرات، شاركت أيقونة الثورة الجزائرية جميلة بوحيرد في المسيرة المليونية في رسالة معبرة لرفضها ترشح “بوتفليقة”.



وتداول الناشطون على مواقع التواصل بكثافة صورة “بوحيردوسط المتظاهرين وحولها نشطاء سياسيين، أبرزهم المحامي مقران آيت العربي، مدير حملة المرشح الرئاسي اللواء المتقاعد علي غديري، كما شوهد رجل الأعمال المعارض للنظام، يسعد ربراب.



وفي واقعة تعكس وعي المتظاهرين، قامت مجموعة من الشباب بالعمل على حماية الشرطة ومركباتها بعمل حلقة بشرية عليها ومنع المتظاهرين الآخرين من الوصول اليها.

الشعب يحمي في #الشرطة من #مسيرة_1مارس #الجزائر_العاصمة Posted by ‎محمد عزروق‎ on Friday, March 1, 2019

وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الموجود في الحكم منذ عام 1999، قد وضع حدا لأشهر طويلة من التكهنات مع إعلانه في 10 فبراير/ شباط قراره السعي لولاية خامسة.

وأثار القرار موجة احتجاجات لم تشهد مثلها الجزائر منذ سنوات، لا سيما بالنسبة إلى انتشارها وشعاراتها التي تستهدف مباشرة الرئيس ومحيطه.

وأعيد انتخاب بوتفليقة منذ عام 1999 بشكل متواصل، لكن الأخير لم يعد يظهر إلى العلن إلا نادرا منذ أن تعرض لجلطة دماغية عام 2013.