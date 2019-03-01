“علماء السعودية” تعلن موعد دخول وخروج شهر رمضان لهذا العام 2019

توقّع عضو هيئة كبار العلماء في السعودية عبدالله المنيع ؛ أن شهر رمضان المبارك لهذا العام سيكون 29 يوماً.

جاء ذلك في بيانٍ لــ”المنيع”؛ عن مواعيد دخول وخروج الشهور العربية للعام الجاري 1440هـ، متوقعاً أن شهر شعبان لهذا العام سيكون 30 يوماً.وفق صحيفة “سبق” السعودية

وفيما يلي توقعات “المنيع” :

شهر جُمادى الآخرة: يبدأ يوم الأربعاء الموافق 6 / 2 / 2019م وينتهي يوم الخميس الموافق 7 / 3 / 2019م، وعدد أيامه ثلاثون يوماً.

شهر رجب: يبدأ يوم الجمعة الموافق 8 / 3 / 2019م، وينتهي يوم الجمعة الموافق 5/ 4 / 2019م، وعدد أيامه تسعة وعشرون يوماً.

شهر شعبان: يبدأ يوم السبت الموافق6 / 4 / 2019م، وينتهي يوم الأحد الموافق 5 / 5 / 2019م، وعدد أيامه ثلاثون يوماً.

شهر رمضان: يبدأ بيوم الإثنين الموافق 6 / 5 / 2019م، وينتهي بيوم الإثنين الموافق 3 / 6 / 2019م، وعدد أيامه تسعة وعشرون يوماً، وحيث إن شمس يوم الإثنين الموافق 3 / 6 / 2019م، تغرب الساعة 07:00 ويغرب القمر بعدها الساعة 07:06 وبين غروب الشمس قبل القمر وغروب القمر بعد الشمس ست دقائق فيكون يوم الإثنين هو آخر يوم من شهر رمضان ويكون يوم الثلاثاء الموافق 4 / 6 / 2019م، هو يوم عيد الفطر المبارك.

شهر شوال: يبدأ بيوم الثلاثاء الموافق 4 / 6 / 2019م، وينتهي بيوم الاربعاء 3 / 7 / 2019، وعدد أيامه ثلاثون يوماً.

شهر ذي القعدة: يبدأ بيوم الخميس الموافق 4 / 7 / 2019م وينتهي بيوم الخميس 1 / 8 / 2019م، وعدد أيامه تسعة وعشرون يوماً.

شهر ذي الحجة: شهر ذي الحجة يبدأ بيوم الجمعة الموافق 2 / 8 / 2019م، وينتهي بيوم الجمعة الموافق 30 / 8 / 2019م، وعدد أيامه تسعة وعشرون يوماً.

شهر المحرم 1441هـ: يبدأ شهر المحرم عام ١٤٤١هـ بيوم السبت الموافق 31 / 8/ 2019م، وينتهي بيوم الأحد الموافق 29 / 9 / 2019م، وعدد أيامه ثلاثون يوماً.