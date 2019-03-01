اسقاط طائرة باكستانية
اسقاط طائرة باكستانية
Videoالهدهد

“شاهد” فيديو جديد يُظهر لحظة إسقاط مقاتلة باكستانية فوق كشمير

By وطن
0

نشر صحفي هندي شريط فيديو قصيرا، زعم أنه يظهر جزءا من المواجهات التي جرت بين وباكستانية فوق سماء يوم الأربعاء الماضي.

ونشر الصحفي مقطعا “حصريا” مدته 30 ثانية، على صفحته في “تويتر”، وذلك بعد المناوشات التي وقعت في 27 فبراير بين وهندية.

وادعت القوات الجوية الهندية أن إحدى طائراتها من طراز “MIG-21 Bison” أسقطت طائرة “F-16” تابعة للقوات الجوية الباكستانية خلال القتال.

وقال الصحفي إن شريط الفيديو يظهر الطيار الباكستاني وهو يهبط بمظلة بعد إصابة طائرته من طراز “F-16″، في حين علق متابعون على صفحته بموقع تويتر متابعون إن شريط الفيديو يظهر في الواقع طيارًا هنديا وهو يهبط بمظلته على الأرض بعد أن تم استهدافها من فقبل الدفاعات الجوية الباكستانية وهي من طراز MiG-21.


قد يعجبك ايضا
الهدهد

النائب العام الهندي اعجبته فكرة استخدام الكشميريين “دروعا بشرية” فوصفها…

حياتنا

ناشطة هندية انتهت اضرابا عن الطعام بعد 16 عاما “فيديو”

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.