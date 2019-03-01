“شاهد” فيديو جديد يُظهر لحظة إسقاط مقاتلة باكستانية فوق كشمير

نشر صحفي هندي شريط فيديو قصيرا، زعم أنه يظهر جزءا من المواجهات التي جرت بين مقاتلات هندية وباكستانية فوق سماء كشمير يوم الأربعاء الماضي.

ونشر الصحفي مقطعا “حصريا” مدته 30 ثانية، على صفحته في “تويتر”، وذلك بعد المناوشات التي وقعت في 27 فبراير بين مقاتلات باكستانية وهندية.

وادعت القوات الجوية الهندية أن إحدى طائراتها من طراز “MIG-21 Bison” أسقطت طائرة “F-16” تابعة للقوات الجوية الباكستانية خلال القتال.

وقال الصحفي إن شريط الفيديو يظهر الطيار الباكستاني وهو يهبط بمظلة بعد إصابة طائرته من طراز “F-16″، في حين علق متابعون على صفحته بموقع تويتر متابعون إن شريط الفيديو يظهر في الواقع طيارًا هنديا وهو يهبط بمظلته على الأرض بعد أن تم استهدافها من فقبل الدفاعات الجوية الباكستانية وهي من طراز MiG-21.

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Now its time when pakistan should admit and share details of its Wing Commander Shahzad-Ud-Din of No 19 Squadron (Sherdils), pilot of the F-16 who was killed in @IAF_MCC action in Nowshera sector LoC#Surgical_Strike_2 pic.twitter.com/FXMGyuBk5m — Ajay Jandyal (@ajayjandyal) February 28, 2019



